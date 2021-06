Mess en France avant l’euro

10/06/2021 à 11h25 CEST

L’Eurocup n’a pas encore commencé et nous avons déjà le premier bordel. La France y est à l’honneur, avec trois protagonistes clairs : Giroud, Mbappé et le médiateur Deschamps. Tout s’est passé lors du match amical contre la Bulgarie, où l’attaquant de Chelsea a marqué deux buts depuis le banc. Après le match, il a assisté aux médias et ne s’est pas mordu la langue et a lancé quelques allusions qui visaient le crack du PSG.

Giroud a félicité les deux coéquipiers qui l’ont aidé dans les deux buts et il s’est plaint que personne, durant toute la seconde mi-temps, n’ait pu lui donner un seul ballon à combiner, en allusion claire à la figure de Mbappé. Mais ce n’est pas tout.

‘L’Équipe’ assure qu’une autre des sources du conflit a également atteint la figure de Benzema. Indirectement, oui. Et est-ce que selon Chelsea, Mbappé avait été tout au long de la première mi-temps combiné avec le joueur madrilène jusqu’à ce qu’il sorte sur le terrain, où il a déjà commencé à faire la guerre par lui-même.

Le crack du PSG est sorti chaud de la bagarre entre coéquipiers et, toujours selon les informations, il a décidé de convoquer une conférence de presse pour donner son avis sur l’événement et répondre à Giroud. Heureusement pour l’équipe de France, c’est alors que Deschamps se met en colère et stoppe Mbappé. La dispute n’a pas disparu. Nous verrons si c’est le seul conflit qui existe dans une combinaison de nombreux « coqs ».