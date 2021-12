Message brutal de Montrezl Harrell pour Joel Embiid (vidéo)

Les 76ers de Philadelphie ont battu les Wizards de Washington 117-96 dimanche.

Avec la victoire, Philly s’est amélioré à 17-16 tandis que Washington est tombé à 17-16.

L’une des rencontres les plus mémorables de cette affaire autrement oubliable s’est produite à trois minutes de la fin du troisième quart-temps.

Le problème semblait provenir du fait que Joel Embiid a contrôlé Montrezl Harrell, qui est tombé au sol. Il n’y avait pas de coup de sifflet, alors Embiid a continué à se déplacer vers le panier – seulement pour se faire graver par Harrell.

C’est à ce moment-là que les choses ont éclaté :

Alors que Harrell se faisait jeter, Embiid lui fit un signe moqueur.

Après le match, Harrell a eu quelques mots pour Embiid.

« Il a eu un et un, il veut me crier au visage et des trucs comme ça, je l’ai poussé hors de mon visage », a déclaré Harrell.

« « C’est lui qui a pris du recul et a souligné : « Oh, oh, j’ai été poussé ! » Reste sur ta ténacité », a déclaré Harrell. « Si tu es si dur, reste sur ça, mon pote. Ne commencez pas à pinailler et à pointer du doigt et à vouloir dire quand l’arbitre entre, mon gars. Tenez-vous-en là-dessus. Je suis, je me suis fait jeter, c’est comme ça. J’aurais aimé que cela n’ait pas été dans la situation dans laquelle il se trouvait, mais je ne le regrette pas.’”

Harrell est évidemment quelque chose d’un personnage piquant. Il fait systématiquement exploser tout le monde.

Les Lakers de Los Angeles sont appelés. Les sorciers sont appelés. Personne n’est à l’abri de la colère de Harrell.

Il y a une raison pour laquelle Harrell était l’un des rares joueurs des Lakers à ne pas être invité au mariage d’Anthony Davis. C’est un gars avec qui il est difficile de s’entendre parfois.

Cela dit, est-il le seul à blâmer pour ce qui s’est passé avec Embiid ? Les avis varieront.

