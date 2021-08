Message chic de Justin Fields aux fans qui huaient Andy Dalton

Les Bears de Chicago ont utilisé le choix n ° 11 lors du repêchage de la NFL en avril dernier contre l’ancienne star de l’Ohio State Justin Fields, qu’ils espèrent être leur quart-arrière de franchise pendant de nombreuses années à venir.

Mais en ce moment, le vétéran Andy Dalton, que l’équipe a signé en tant qu’agent libre pendant l’intersaison, est actuellement le quart-arrière partant dans les matchs de pré-saison, ce qui commence à ennuyer les fans des Bears.

Lors du match d’hier à Soldier Field, les fans scandaient « Nous voulons des terrains ! » au cours de la première mi-temps alors que Dalton était sous le centre menant l’équipe contre les Bills de Buffalo.

Les chants étaient très forts et très clairs :

Les chants « We want Fields » résonnent dans tous les Soldier Field*s. #Ours | #BUFvsCHI pic.twitter.com/8feH6wxiEt

– Blog Bear Down (@BearDown_Blog) 21 août 2021