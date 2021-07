Message d’Al-Khelaifi à Mbappé après la signature d’Achraf

in

La tension entre Al-Khelaifi, Mbappé et le PSG. Le président du club parisien s’est exprimé après la signature d’Achraf et dans ses déclarations on laisse entrevoir un message à l’une des stars de l’équipe, Kylian Mbappé, qui ne serait pas disposé à renouveler son contrat qui se termine en 2022.

Pour évaluer l’ajout de l’arrière latéral, Al-Khelaifi a parlé d’ambition et d’un projet avec les meilleurs footballeurs du monde : « Nous sommes heureux de recevoir Achraf Hakimi à Paris aujourd’hui. La signature d’un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons à construire quelque chose de très spécial. Achraf n’a que 22 ans, mais il s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs arrières latéraux du monde du football, et c’est la norme que nous nous fixons au club.. Je sais. Achraf aura une carrière fantastique avec nous et tout le club lui souhaite plein succès avec nos couleurs. »

Une fois de plus, le Qatari a clairement indiqué que son intention était que Le PSG continue de s’affirmer comme un « projet ambitieux», avec les meilleurs footballeurs de la planète, adressant ainsi un subtil message à son attaquant.

L’intention de l’attaquant français n’est pas de renouveler et de quitter le club l’été prochain. Mbappé veut aller au Real Madrid, chose qui semble encore que le président du club parisien n’a pas fini d’assimiler. Si Mbappé ne renouvelle pas cette année, il quittera le PSG gratuitement. C’est pourquoi Al-Khelaifi demande une prolongation de son contrat, et ainsi continuer à avoir l’un des meilleurs footballeurs du monde dans ses rangs.