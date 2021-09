Message d’Alex Fernández à Alexia Hernández le jour qui aurait été son mariage

in

En pleine promotion de son nouveau single, Looking for oblivion, Alex a parlé pour l’émission Ventaneando de la façon dont il gère la situation difficile que traverse sa famille : « Nous vivons des montagnes russes car, entre l’arrivée de Cayetana, mon grand-père va à l’hôpital. , nous reportons le mariage; la tournée arrive en même temps, la chanson arrive, on devient fou », a déclaré l’interprète.

Dans ce même espace, il a expliqué la raison pour laquelle ils ont pris la décision de ne pas poursuivre leurs projets de mariage jusqu’à nouvel ordre. «Heureusement, comme je l’ai mentionné, mon grand-père va bien, mon grand-père s’améliore de jour en jour, Dieu merci. Indépendamment de cela, je voulais reporter mon mariage pour qu’il puisse être là, pour qu’il puisse aller à mon mariage, mais bon, Dieu merci, il va bien », a expliqué le fils aîné d’El Potrillo.

Le jeune chanteur a précisé que cela ne signifie pas l’annulation de son mariage religieux. “Les planètes doivent être alignées pour que le mariage ait lieu, encore une fois, mais nous allons le faire, nous allons le faire”, a-t-il déclaré.