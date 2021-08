Message de 7 mots de PJ Washington pour Brittany Renner, Haters

in

L’attaquant de Charlotte Hornets, PJ Washington, a fait la une des journaux ces derniers temps pour toutes les mauvaises raisons.

Au cours des dernières semaines, des détails troublants sont apparus concernant la rupture entre lui et la mère de son nouveau bébé, Brittany Renner.

Il y a environ un an, Washington et Renner sont devenus officiels sur Instagram et semblaient être un couple heureux. Les choses semblaient aller bien tout au long de la grossesse de cette dernière, mais semblaient ensuite s’effondrer après la naissance du bébé. Dans des publications ultérieures sur les réseaux sociaux, Washington a suggéré qu’il avait l’impression d’être utilisé par Renner à des fins de sécurité financière.

Renner est un modèle Instagram qui a été lié de manière romantique à James Harden, Drake, Lil Uzi Vert, Jamal Murray, Ben Simmons, Trey Songz, Chris Brown et Colin Kaepernick au fil des ans. Elle publiait aussi fréquemment des articles sur le nombre de célébrités et d’athlètes avec qui elle avait couché.

Plus tôt cette semaine, des rapports ont fait surface selon lesquels Washington devait désormais à Renner six chiffres par mois pour la pension alimentaire pour enfants. Mercredi, le grand homme des Hornets s’est tourné vers les réseaux sociaux pour dissiper ces rumeurs :

Arrêtez le – PJ Washington (@PJWashington) 11 août 2021

En cours de route, il a également envoyé un message de 7 mots à Renner et à ses ennemis :

Tu récolteras toujours ce que tu sèmes – PJ Washington (@PJWashington) 10 août 2021

« Vous récolterez toujours ce que vous semez », a-t-il écrit.

Tout à fait le message inquiétant.

Sur la base de l’évolution de cette histoire depuis le début de la relation entre Washington et Renner, il est prudent de supposer que nous en entendrons beaucoup plus parler dans les semaines et les mois à venir.

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

