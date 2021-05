Message de Bella Hadid en faveur de la Palestine

Bella a assisté à la marche en portant le foulard palestinien traditionnel (shemagh), portant le drapeau palestinien et un symbole de paix.

La marche de soutien au peuple palestinien a eu lieu après les conflits entre Israël et la Palestine, qui sont débattus aujourd’hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. “Etre autour de tant de Palestiniens beaux, intelligents, respectueux, aimants, gentils et généreux en un seul endroit … c’est complet! Nous sommes une race merveilleuse!”, A-t-il partagé.

“Ce n’est pas une question de religion. Il ne s’agit pas de cracher de la haine envers l’un ou l’autre. Il s’agit de la colonisation israélienne, du nettoyage ethnique, de l’occupation militaire et de l’apartheid sur le peuple palestinien qui dure depuis des ANS! (…) Palestine est très réel et le peuple palestinien est là pour rester et coexister. Comme toujours », a écrit Bella Hadid dans un autre article.