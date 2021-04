Message de Camila Sodi à Issabela Camil après l’avoir interprétée dans la série de Luis Miguel

Il ne sait pas grand-chose de la relation entre Issabela et Luis Miguel, sauf ce que nous avons vu dans la première saison de la biosérie, mais des personnes proches de l’ancien couple ont révélé certains détails, comme la veuve d’Hugo López, qui était le manager du chanteur pour beaucoup. années.

“Elle a beaucoup souffert parce que je me souviens qu’un jour à Los Angeles, elle m’a dit ‘Lucia, je n’en peux plus’, parce que toutes les filles (étaient) là derrière Luis Miguel. Je me souviens que je lui ai dit ‘Laisse-le pour cinq ou six ans et puis tu reviens, sinon, tu vas beaucoup souffrir. “Eh bien, ils se sont battus et ne sont pas revenus. Elle s’est remariée … c’était un amour de sa jeunesse. C’était très difficile d’être la petite amie de Luis Miguel, imaginez “, a déclaré Lucía Miranda dans une interview pour Who en 2018.