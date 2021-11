Message de Christina Applegate à l’occasion de son 50e anniversaire après son diagnostic de SEP

Christina Applegate souffre de sclérose en plaques 0:54

. – Christina Applegate marque une étape importante le jour de son anniversaire après avoir révélé son diagnostic de sclérose en plaques en août.

Applegate a célébré son 50e anniversaire le jour de Thanksgiving avec un message à ses fans sur Twitter. « Oui. Aujourd’hui, j’ai eu 50 ans. Et j’ai la SEP. Cela a été difficile », a-t-il écrit.

« Je vous envoie tellement d’amour aujourd’hui », a poursuivi Applegate. « Beaucoup souffrent aujourd’hui, et je pense à vous. Puissions-nous trouver cette force pour relever la tête. La mienne est actuellement sur mon oreiller. Mais j’essaie. »

La sclérose en plaques affecte le système nerveux central. Elle est considérée comme une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque ses propres cellules saines. Elle affecte la qualité de vie et peut être invalidante.

Dans son annonce plus tôt cette année, l’actrice connue pour ses rôles dans « Bad Moms », « Married… with Children » et « Dead to Me » a expliqué que vivre avec la maladie n’avait pas été facile.

« Mais j’ai reçu tellement de soutien de la part des gens que je sais qu’ils ont aussi cette maladie », a déclaré Applegate. « Cela a été une route difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. »

Il n’y a pas de remède contre la sclérose en plaques, connue sous le nom de SEP, mais de nombreuses personnes sont capables de contrôler leurs symptômes et de s’adapter à de nouveaux modes de vie après le diagnostic.

Les chercheurs pensent que la maladie est le résultat de facteurs environnementaux et génétiques, mais la cause sous-jacente est inconnue.

Jack Guy de CNN a contribué à ce rapport.