Message de Collado aux fans de Grenade

01/07/2022

Le à 19:19 CET

Alexis Collado a atteint le grenade après le club andalou et le Le FC Barcelone parviendra à un accord pour officialiser le prêt de l’équipe de jeunes à l’équipe de Grenade. Après l’officialisation de l’incorporation de Collado à Grenade, a envoyé un message plein d’optimisme et de gratitude à Grenade et ses partisans.

A travers son compte Twitter, le footballeur a envoyé un message à son nouveau passe-temps : « Heureux et enthousiaste de commencer ce nouveau défi dans ma carrière professionnelle. J’ai hâte de rendre au club la confiance qu’ils m’ont accordée. »

Avec le transfert à l’équipe de Grenade, Álex Collado ouvre une nouvelle étape dans sa carrière sportive où il espère avoir des minutes après que le Barça ne l’ait pas inscrit pour jouer les matchs des Blaugrana. Le Barça a eu le départ de son équipe de jeunes en direction de Sheffield United, mais finalement l’accord entre le joueur et le club anglais a été tronqué, laissant ainsi Collado dans une situation atypique où pour des raisons administratives, il ne pouvait pas jouer avec le Barça.

Heureux et enthousiaste de commencer ce nouveau défi dans ma carrière professionnelle. J’ai hâte de rendre au club la confiance qu’ils m’ont accordée. #EternaLucha pic.twitter.com/ablRRWzpfa – Álex Collado (@AlexCollado_) 7 janvier 2022