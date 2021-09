Message de Dennis Schroder aux Celtics après la sortie des Lakers (Photos)

Dennis Schroder a connu un tourbillon d’émotions au cours de la dernière année.

Après avoir obtenu une moyenne de 15,4 points tout en tirant à 43,7% sur le terrain et à 33,5% au-delà de l’arc, et avec 3,5 rebonds et 5,8 passes décisives par match la saison dernière, le joueur de 27 ans semblait confiant qu’il serait récompensé par un accord massif dans agence gratuite. Il en était tellement sûr, en fait, qu’il a agressivement rejeté 84 millions de dollars des Lakers de Los Angeles parce qu’il était tellement certain qu’il valait plus de 100 millions de dollars.

Tout le monde sait ce qui s’est passé ensuite.

Schroder a reçu très peu d’intérêt pour la plupart des agences libres, jusqu’au moment où toutes ses perspectives ont diminué. À ce stade, il n’avait d’autre choix que d’accepter l’exception de niveau intermédiaire de 5,9 millions de dollars des contribuables des Boston Celtics. Il continuerait à envoyer un message de défi de 5 mots concernant l’ensemble du processus, tout comme sa femme, mais il est largement tombé dans l’oreille d’un sourd compte tenu de l’humiliation qu’il venait de subir.

Cette semaine, Schroder a envoyé un autre message aux Celtics et aux Lakers via une story Instagram : je reviens plus effrayant que jamais en 2021-22.

Que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, il est indéniable que Schroder a l’air déchiré sur cette photo. De toute évidence, il a travaillé dur pendant l’intersaison.

En 2019-2020, avant sa course désastreuse à Los Angeles, Schroder marquait en moyenne près de 19 points par match pour le Thunder d’Oklahoma City et semblait sur le point de sortir. Il semblait également avoir une meilleure attitude à ce stade, étant donné à quel point ses coéquipiers des Lakers le détestaient absolument.

Schroder reviendra-t-il à cette forme 2019-20 pour les Celtics cette saison à venir? Le temps nous le dira.

