Message de foi de Kayleigh McEnany aux jeunes femmes conservatrices : demandez à Dieu de « monter votre chemin »

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, une jeune mère et un modèle conservateur, a expliqué à Fox News que les autres jeunes femmes cherchant à faire la différence au sein du Parti républicain devraient porter deux choses dans leur cœur : la passion et la foi.

« Le travail acharné et la passion font beaucoup de chemin », a-t-elle déclaré. « Si vous avez la passion dans votre cœur de poursuivre une carrière en politique ou dans les médias, c’est la première partie. Et puis le travail acharné est la seconde. Mais aussi, ne perdez pas espoir. Sachez que vous êtes une partie de un casse-tête beaucoup plus grand. »

McEnany a mentionné que ce sentiment vient d’Esther 4:14 auquel elle fait référence dans le titre de son nouveau livre « For Such A Time As This ». La reine Esther, qui a sauvé la vie de nombreux Juifs, est décrite par McEnany comme étant placée au bon endroit au bon moment – ​​ce qui, selon elle, était un message qu’elle devait entendre avant son voyage à la Maison Blanche.

« Je pense que cela est destiné à chaque jeune femme qui écoute que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous poursuivrez le cheminement de carrière que vous êtes censé suivre pour une raison », a-t-elle déclaré. « Et si vous regardez vers Dieu et lui demandez de guider votre chemin, il le fera certainement, tout comme il a fait le mien. »

Alors que les chrétiens sont au milieu de la saison des fêtes, McEnany a souligné l’importance de se rappeler que Noël est consacré à la grâce salvatrice et aux sacrifices de Jésus-Christ.

« En grandissant comme un enfant, Noël est une question de cadeaux », a-t-elle déclaré. « Mais quand vous grandissez, cela prend un contexte totalement différent. Maintenant, d’autant plus que j’ai une jeune fille qui pense que tout est question de prix, c’est ainsi qu’elle les appelle, c’est un contexte totalement différent. »

McEnany a partagé que la valorisation du vrai sens de Noël lui avait été inculquée par son père qui lisait l’histoire de Noël de la Bible comme une tradition chaque année.

« Nous avons lu l’histoire de Noël pour nous rappeler qu’il ne s’agit pas des cadeaux, mais du sauveur », a-t-elle déclaré. « Et maintenant, plus que jamais, je sais que regarder mon petit… Noël symbolise que Jésus-Christ, le sauveur de l’univers, est descendu de la manière la plus humble, dans une crèche, et est venu mourir. Et essentiellement, c’est ce que c’est. Nous avons Noël et c’est joyeux, mais nous savons que Pâques approche à grands pas où il a donné sa vie pour tous et a sauvé le monde en le faisant.

En prévision de son discours à l’AmericaFest de Turning Point USA mardi, McEnany a révélé que son message se concentrerait sur l’apport d’un point de vue optimiste aux jeunes conservateurs sur l’Amérique.

« Il est facile de s’installer et de dire, ce sont les problèmes », a-t-elle déclaré. « Mais une jeune femme m’a dit : ‘Nous voulons de l’optimisme. Nous voulons savoir quand nous nous sentons découragés, où avons-nous des raisons d’espérer ?’ Donc pour moi, c’est au moins regarder [to] le paysage politique jusqu’en 2022, où je pense que les républicains s’en sortiront plutôt bien. Et finalement d’une manière beaucoup plus large, en regardant vers Christ et en sachant qu’il montre la voie. Donc, vous savez, il y a de la place pour l’espoir et l’optimisme. »

En réfléchissant à son poste à la Maison Blanche de Trump, McEnany a pesé sur les performances du corps de presse actuel, notant qu’il y a de la place pour grandir en défiant Joe Biden avec des questions plus difficiles pour s’adapter à son « désastre total et complet » d’une présidence. Elle a également suggéré que l’attachée de presse Jen Psaki et le président restent sur la même longueur d’onde pour éviter des incidents tels que parler en même temps.

« Vous ne voulez jamais marcher sur le message du président », a-t-elle déclaré. « Je ne parlerais jamais si le président Trump parlait. Donc, vous savez, je pense que coordonner un peu le message et s’assurer qu’ils coordonnent leurs communications pourraient être améliorés. »