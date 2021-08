MESSAGE DE FRANCE | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Hardscrabble Farmer, The Burning Platform :

Ici en France, c’est allé à l’extrême avec le Pass « Santé ». La semaine dernière, le 21, TOUS les restaurants, bars, cafés et toutes les activités de loisirs telles que les événements sportifs, les théâtres, les cinémas, les musées étaient fermés à toute personne sans « le pass » et tout le personnel de ces endroits est mandaté pour obtenir le jab à garder leur travail.

C’est maintenant une peine de 6 mois de prison si vous êtes pris à l’intérieur de l’un de ces endroits sans le laissez-passer (l’homme qui a giflé le président n’a écopé que de 3 mois de prison). Les chefs d’entreprise écoperont d’une amende de 45 000 euros et d’une peine d’un an de prison s’ils ne respectent pas l’utilisation du « pass » et obligent tous leurs employés à obtenir le jab. (Si vous connaissez la France, vous pouvez commettre un meurtre et avoir moins de peine)

Alors le résultat ? Tous les employés à bas salaire démissionnent, ils peuvent gagner plus sur l’aide sociale ici. (pour l’instant) Nous pouvons toujours techniquement “prendre de la nourriture à emporter”, mais je viens d’essayer hier soir et tous les restaurants de notre ville (c’est-à-dire dîner sur place avec à emporter) ont fermé leurs portes en raison du manque de personnel.

Depuis la semaine dernière, TOUS les médecins, infirmières et travailleurs de l’industrie de la santé ont été mandatés pour obtenir le jab ou perdre leur licence, leur pratique, leur travail, leur entreprise, etc. (TOUS les soins de santé ici sont des postes payés par le gouvernement et il n’y a pas de soins de santé privés. etc.)

Depuis que le système de santé est géré et financé par l’État, il a été anéanti. Tous les bons médecins ont quitté la France il y a 5 ans, tous les hôpitaux ont l’air d’être des hôpitaux du 3ème monde puisqu’il n’y a pas d’argent pour les réparer, la moitié du matériel ne fonctionne pas et tous les hôpitaux ne sont pas approvisionnés en fournitures nécessaires aux besoins quotidiens ( masques, gels, blouses jetables, etc.).

Depuis 5 ans, les infirmières sont en sous-effectif et font le double du travail car le système de santé est au bord de la faillite…. Ajoutez donc à cela le jab obligatoire.

Alors le résultat ? Eh bien, ils sont descendus dans la rue par millions et maintenant, tous les hôpitaux viennent de perdre 50 % de plus de leurs effectifs. Mon médecin vient de prendre une retraite anticipée (il a démissionné) et je n’ai pas encore trouvé de remplaçant.

Depuis le 1er août, TOUS les grands centres commerciaux, les magasins de détail et les propriétaires d’épiceries et leur personnel doivent être piqués et le laissez-passer sanitaire est requis pour entrer pour les employés et les clients. Cela équivaudrait à fermer TOUTES les cibles, Walmarts, Costcos, Home Depots et toutes les grandes épiceries. (essentiellement tout bâtiment de plus de 20 000 mètres carrés) à ceux qui n’ont pas le « pass ».

Résultat.?? 15 août Les camionneurs feront la grève dans tout le pays; Bloquer toutes les voies d’accès à l’entrée et à la sortie de Paris.

Hier, un aéroport entier du nord de la France a fermé en raison du départ de la majorité du personnel.

À partir du 15 septembre Tous les espaces publics et l’accès seront interdits. Pas de marchés fermiers, pas de parcs, pas de parcs nationaux, de lacs, de rivières, de plages, de zones de loisirs, de campings, etc. et pas de rassemblement de plus de 100 personnes, pas d’églises, pas de mariages, etc.

