Message de Noël du roi Felipe VI

Felipe VI livre son traditionnel message du réveillon de Noël ce vendredi huitième de son règne, qui, comme l’année dernière, a pour contexte le aggravation de la situation sanitaire due au covid-19 et la situation du roi Juan Carlos, lors de son deuxième Noël hors d’Espagne.

Le message de Noël (21h00) est la plus symbolique de celles prononcées par le roi et où il en profite pour faire le point et faire part de ses vœux pour l’année suivante.

Pour cette raison, il va de soi qu’il consacrera une bonne partie de son discours à parler de la pandémie, comme il l’a fait en 2020, et à transmettre un message d’encouragement et d’espoir de la briser et de consolider la phase de reprise qui a commencé. avec vaccination et fonds européens.

Il est également prévisible qu’il y aura une référence aux victimes du covid-19 et reconnaître le rôle de groupes tels que le secteur de la santé.

Situation de Juan Carlos Ier

L’autre grand problème entourant le discours télévisé est situation de Juan Carlos Ier, qu’il passera à nouveau Noël à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) en attendant son retour en Espagne au cas où le parquet de la Cour suprême déposerait les enquêtes toujours en cours sur ses fonds à l’étranger.

L’année dernière, Felipe VI n’a fait aucune mention directe de son père et s’est limité à assurer que « les principes moraux et éthiques » que les citoyens revendiquent « obligent chacun sans exception » et ils sont « au-dessus de toute considération, de quelque nature que ce soit, même personnelle ou familiale ».