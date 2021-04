Message de Pavard contre la Super League européenne

19/04/2021 à 21:10 CEST

Alberto Teruel

Benjamin Pavard, comme de nombreux collègues de la profession, a utilisé le conférencier médiatique que représentent les réseaux sociaux pour défendre l’UEFA Champions League face à la menace croissante de la Super League européenne.

L’arrière latéral français, champion du monde de la Coupe du monde 2018, a évoqué l’aspect émotionnel de ce sport pour défendre sa position. “Ce n’est pas seulement un patch sur la manche (faisant référence au logo de la Ligue des champions). Ce sont des émotions indescriptibles en tant que joueur, des souvenirs incroyables en tant que fan.“.

Ce n’est pas qu’un patch sur une manche. Ce sont des émotions indescriptibles autant que vous êtes joueur, des souvenirs incroyables autant qu’un fan. C’est une compétition à laquelle tous les joueurs et tous les clubs doivent pouvoir aspirer s’ils le méritent ❤️⚽️ pic.twitter.com/PCWHT7eQXl – Benjamin Pavard 5 (@ BenPavard28) 19 avril 2021

De plus, il a lancé une critique de la Super League, qui entend lancer un format dans lequel 15 équipes s’inscriront par nom et non par mérite, et elles auront également leur place garantie année après année. “La Ligue des champions est une compétition à laquelle tous les clubs et joueurs peuvent aspirer tant qu’ils ont fait des mérites pour se qualifier“.

De cette façon, Pavard se joint à certaines manifestations auxquelles des noms propres de la scène du football ont déjà participé. Ander Herrera a ouvert l’interdiction, affirmant que la Super League allait “mettre fin au rêve du football”, un message signé entre autres par Luis Figo et Mesut Özil. Même les clubs fondateurs ont eux-mêmes des «rebelles» dans leurs rangs: Bruno Fernandes et Joao Cancelo ont partagé une publication de Daniel Podence dans laquelle il défend la Ligue des champions. Bruno a également ajouté que “les rêves ne peuvent pas être achetés”

Benjamin Pavard défend les couleurs du Bayern Munich, actuel champion de la Ligue des champions et l’un des grands clubs qui, comme le Borussia Dortmund et le PSG, a rejeté énergiquement la création de la Super League européenne.