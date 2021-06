Message de Quartararo à Márquez

21/06/2021 à 17h12 CEST

Marc Márquez a surpris tout le paddock avec la course qui s’est déroulée dimanche sur le circuit du Sachsenring. Celui de Cervera, parti cinquième, a pris la tête dès le premier tour et a dominé la course allemande de bout en bout avec une stratégie impeccable. Márquez a montré qu’il était de retour en pleine forme après sa blessure et les trois opérations qui l’ont éloigné des circuits tout au long de la saison dernière. L’arrivée de Marc n’a pas été facile, Fronde il ne vivait pas son meilleur moment et l’octuple champion du monde a subi plusieurs chutes lors des courses précédentes, jusqu’à atteindre Allemagne où il a retrouvé la victoire.

Fabio Quartararo, l’actuel leader mondial, est arrivé deuxième sachant qu’il n’avait pas de rythme pour se battre pour la victoire après avoir vu les chronos du week-end et s’est fixé une stratégie claire : finir devant la Ducati. Le Français a terminé troisième derrière Marc et Oliveira mais à plus de 6 secondes de Cervera. Fabio, que ya sabe lo que es perder una carrera a causa de una lesión y que igual que el resto del paddock conoce la mala racha que lleva arrastrando Honda desde la lesión de Marc Márquez, valoró mucho la azaña del español que realizó una carrera simplemente parfaite.

À la fin de la course, Quartararo s’est approché de Márquez pour le féliciter sur la piste lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée, mais il a également profité de son entretien d’après-course avec DAZN pour lui envoyer un message : “Il n’a plus couru depuis près d’un an et fait ce qu’il a fait aujourd’hui en connaissant les difficultés de Honda… Je retire mon chapeau car il est vraiment très grand et je tiens à le féliciter à nouveau” a exprimé celle de Yamaha.