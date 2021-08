Message de Ryan Crouser pour le regretté grand-père après l’or au lancer du poids

Ryan Crouser de l’équipe américaine a battu toutes sortes de records au lancer du poids cet été.

D’abord aux essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis en juin, il a détruit le record du monde vieux de 31 ans et a établi la nouvelle marque à 23,37 mètres (ou environ 76,67 pieds) tout en se qualifiant pour ses deuxièmes Jeux olympiques.

Et puis jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo lors de la finale du lancer du poids masculin, l’athlète de 28 ans originaire de l’Oregon a remporté sa deuxième médaille d’or olympique avec un énorme lancer de 23,30 mètres (76,44 pieds) lors de sa dernière tentative.

Il a battu son propre record olympique de 22,52 mètres des Jeux de Rio 2016 à chacune de ses six tentatives en finale de Tokyo avant de terminer avec le deuxième meilleur lancer de tous les temps, juste en dessous de son record du monde. Ce n’est également que la troisième tentative de franchir la barre des 23 mètres, par NBC.

Après avoir défendu avec succès son titre olympique, Crouser a célébré en sortant une pancarte avec un message spécial pour son défunt grand-père : « Grand-père, NOUS L’avons fait, champion olympique 2020 !

Voici le dernier lancer de Crouser :

Comme USA TODAY Sports l’a rapporté de Tokyo, le double médaillé d’or olympique a déclaré que son grand-père, Larry Crouser, était décédé la veille de son départ pour les Jeux olympiques, et c’est lui qui a fait entrer le double médaillé d’or olympique dans le sport à un jeune âge.

Crouser a qualifié son grand-père de “plus grand fan” et a ajouté: “J’avais l’impression qu’il était là à me regarder.” Plus via USA TODAY Sports :

« Il a joué un rôle énorme dans ma carrière de lanceur. Le perdre une semaine avant les Jeux olympiques était évidemment triste, mais j’ai l’impression qu’il a pu être ici en esprit », a déclaré Crouser.

Après Crouser, son compatriote américain Joe Kovacs a remporté la médaille d’argent avec un lancer de 22,65 mètres (74,31 pieds), tandis que le Néo-Zélandais Tomas Walsh a remporté le bronze à 22,47 mètres (73,72 pieds).

Voici un aperçu de certains des autres lancers de Crouser lors de la finale olympique du lancer du poids :

Deux lancers.

