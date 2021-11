Message de Sirey Morán aux femmes après avoir remporté la NBL

Message de l’Univisión Sirey Morán aux femmes après avoir remporté Nuestra Belleza Latina

Une semaine à peine s’est écoulée depuis que Sirey Morán a été couronnée Nuestra Belleza Latina, et la jeune femme montre déjà qu’elle utilisera sa voix pour tenter d’apporter des changements dans la société.

Et cette fois, l’ancienne Miss Honduras a partagé un message puissant soulignant la valeur des femmes, et avec lequel elle a profité de l’occasion pour lancer un appel urgent aux femmes afin qu’elles comprennent pleinement à quel point elles sont formidables et merveilleuses.

« Les femmes sont uniques. Les femmes sont cette saveur dont la vie a besoin, et personne ne peut nous faire douter de la capacité et du plan divin que Dieu a dans nos vies », a déclaré la belle Hondurienne de 31 ans, entendue dans une vidéo partagée par le compte de Notre Latina. Instagram beauté.

Sirey a ajouté une teinte de motivation à son message, demandant aux femmes de faire ressortir leur force et de prendre la place à laquelle elles ont droit dans la société et dans les domaines qu’elles souhaitent développer.

« En ce moment, il n’y a aucun moyen de nous arrêter : l’autonomisation est là », a déclaré le vainqueur de la 12e saison de l’émission de téléréalité Univisión. « Nous ne pouvons laisser rien ni personne nous arrêter pour que ce plan de vie que nous avons, qui est d’être la lumière de ce monde, et de pouvoir toujours réaliser nos rêves, avec beaucoup d’amour, beaucoup de foi et avec la bénédiction de Dieu. »

La reine de beauté a conclu son message émouvant en assurant que « la plus belle chose qui aurait pu nous arriver, c’est d’être une femme ».

Après avoir remporté la couronne de Nuestra Belleza Latina, l’animatrice de télévision a également montré la fierté d’avoir pu faire triompher son pays.

« C’est la première couronne pour le Honduras et la première couronne pour Nuestra Belleza Latina … nous n’avons jamais eu de Miss Univers, c’est historique », a déclaré Sirey, après avoir terminé la saison 12 de l’émission Univision avec une victoire.

« J’ai toujours dit que lorsqu’un Hondurien triomphe, tout le Honduras triomphe », a ajouté le vainqueur de la compétition, qui aura un contrat exclusif avec Univision pendant un an.

La jeune femme a également déclaré qu’elle voulait inspirer les hommes et les femmes à se battre pour leurs rêves et à croire en eux-mêmes.

