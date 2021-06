Message de “soutien et affection” de l’équipe nationale espagnole à Eriksen

in

06/12/2021

Le à 19:40 CEST

Le monde du football prie pour que l’effondrement de Christian Eriksen lors de la Coupe d’Europe Danemark-Finlande fasse peur. Les événements de Copenhague ont secoué joueurs, clubs et institutions sportives. La Fédération espagnole de football et la Séléction espagnole, en ce sens, ils ont envoyé un message de “soutien et affection” le footballeur de l’Inter Milan.

“La Fédération royale espagnole de football et l’équipe nationale souhaitent montrer notre soutien et notre affection sincères au footballeur Christian Eriksen et à la Fédération danoise de football. Vous êtes dans notre réflexion. Tout ira bien“, a publié la ‘Roja’ dans son compte officiel de Twitter.

La Fédération royale espagnole de football et l’équipe nationale souhaitent exprimer leur soutien et leur affection sincères au footballeur Christian Eriksen et à la Fédération danoise de football (@DBUfodbold). Vous êtes dans notre réflexion. Tout ira bien. pic.twitter.com/Uhw7aQW1kA – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 12 juin 2021

La dernière nouvelle officielle, publiée par l’UEFA, est qu’Eriksen a été transféré à l’hôpital et est stabilisé. Votre Fédération a ajouté qu’elle est “éveillé” et en attente de nouveaux tests médicaux. Le monde du football, en attendant que le danois évolue, utilise les réseaux sociaux pour envoyer des messages de soutien au milieu de terrain.