La signature de Léo Messi by Paris Saint Germain est l’actualité de l’année dans le sport et le monde NBA a également fait écho. Spécifiquement Stephen Curry, qui s’est déjà rendu à Paris, où ils lui ont offert un maillot du PSG avec le numéro 30, a plaisanté en disant que lui et l’Argentin portent le même numéro : “Messi a bon goût dans ce que je vois. Bonne chance au PSG mon ami “.