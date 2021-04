Message de Vanessa Bryant à l’occasion de l’anniversaire de sa défunte fille

C’était l’hommage émotionnel à Kobe et Gigi Bryant 3:14

(CNN espagnol) – Ce 1er mai, Gianna «Gigi» Bryant aurait 14 ans, la défunte fille de Vanessa Bryant et la défunte icône du basket Kobe Bryant.

Gianna, qui a perdu la vie avec son père et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dans la ville de Calabasas en Californie, en janvier dernier, faisait partie de l’équipe de basket-ball Lady Mambas de l’académie de sport «Black Mamba».

Vanessa a partagé un message sur ses réseaux sociaux pour commémorer l’anniversaire de « Gigi ».

«Joyeux quatorzième anniversaire ma chérie, Gianna. Maman t’aime plus qu’elle ne pourrait te le montrer. Vous ferez toujours partie de MON ÂME. Tu me manques tellement chaque jour. J’aimerais pouvoir me réveiller et t’avoir avec moi. Votre sourire, vos câlins et vos rires me manquent. TOUT DE VOUS me manque, Gigi. JE T’AIME tellement !!!!!!! », a déclaré Vanessa dans le post dédié à sa fille.

Le 17 avril, Gianna Bryant, ainsi que Payton Chester et Alyssa Altobelli, qui ont également perdu la vie dans le tragique accident, ont été honorablement sélectionnés dans le repêchage de la WNBA.