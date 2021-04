Message de Xuxa pour sensibiliser le public à Covid

«J’ai tué ma mère»: Xuxa cherche à sensibiliser à covid-19 1:36

(CNN espagnol) – Un message du mannequin et chanteur brésilien Xuxa, icône du divertissement dans les années 90, a suscité la polémique. Xuxa a évoqué sur ses réseaux sociaux la situation critique dans son pays en raison du covid-19. «J’ai tué ma mère», sont les mots choquants qui se font entendre dans une histoire qui se raconte à la première personne lors d’une vidéo sur Instagram. Il confirme ensuite qu’il s’agit d’une histoire fictive. Son intention avec cette vidéo, dit-il, est de porter un message d’alerte.

Dans la vidéo publiée sur son compte Instagram, qui a déjà accumulé plus d’un million de vues, Xuxa a raconté l’histoire suivante devant la caméra: «L’autre jour, je suis allée à la plage et j’ai rencontré des amis, j’ai aussi dansé. Puis je suis retourné chez moi et ma mère était là. Je l’ai serrée dans mes bras et je l’ai embrassée. Le covid l’a frappé. J’ai tué ma mère ».

Après une pause, Xuxa, de son vrai nom Maria da Graça Xuxa Meneghel, précise que cette histoire n’est pas vraie et que cela ne lui est pas vraiment arrivé. Il dit que son intention était de rappeler aux citoyens que des situations comme celle-ci se produisent quotidiennement en raison du manque de sensibilisation de certaines personnes au maintien des normes de biosécurité et de la distance physique au Brésil.

Les opinions et les commentaires de ses plus de 11 millions d’abonnés étaient partagés. D’une part, plusieurs se sont penchés en faveur de l’objet du message, soulignant que le fait d’obéir aux ordres des autorités et de rester à la maison aiderait à contrôler la crise hospitalière. Alors que d’autres se sont plaints à lui, qu’en raison de sa situation économique, il est très facile de rester à la maison quand il n’a pas à sortir pour chercher du travail et gagner son pain quotidien.

Actuellement, le Brésil connaît une situation critique avec des hôpitaux pleins, des accouchements obligatoires et un processus de vaccination désorganisé. Les premiers intervenants, le personnel de l’hôpital et même les employés des cimetières ont déclaré à CNN que cette dernière vague les avait abattus.

« C’est une scène de guerre », a déclaré le paramédical Luis Eduardo Pimentel à São Paulo. « Je peux à peine décrire ce que je vois, c’est très triste ce qui arrive au pays. »

Pendant ce temps, de plus en plus de patients meurent. Ces derniers jours, tant de décès ont été enregistrés que les enterrements dans les cimetières de São Paulo ont lieu toutes les quelques minutes. Récemment, le nombre de morts attribuables au virus a dépassé les 300 000, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Avec des informations de Matt Rivers de CNN.