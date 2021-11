Message déchirant d’Ana Obregón à son fils Álex à l’occasion de la Toussaint

Nouvelles connexes

Une fois de plus, Ana Obrégon (66 ans) a profité de ses réseaux sociaux pour se souvenir de son fils, Alex Lequio, décédé le 13 mai 2020 après une longue bataille contre le cancer. A cette occasion, coïncidant avec la Toussaint, l’actrice lui a rendu hommage avec une série de clichés inédits capturés durant l’enfance de l’homme d’affaires.

« Depuis que tu es petite tu aimes Halloween, Tu as été un lapin, Superman, Batman, Power Ranger … « , a commencé à écrire la biologiste dans sa publication, dans laquelle elle montre certains des costumes qu’lex portait lorsqu’il était enfant. Brisée par la douleur, Ana Obregón l’a poursuivie texte avec un souvenir doux-amer qui s’attarde dans votre mémoire. « Votre dernier Halloween il y a deux ans, vous avez créé la première fête d’Halloween pour les animaux de compagnie. Tu étais tellement excité que tu l’as organisé depuis l’hôpital en recevant ce poison appelé chimio« , a exprimé l’artiste, qui Il a également tenu à dédier quelques mots à sa mère, Ana Obregón Navarro, décédé en mai dernier et qui pose avec l’homme d’affaires sur la dernière photographie de l’album.

« Aujourd’hui, mon cœur va à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Mais aujourd’hui n’est pas notre jour, c’est le leur, pour ceux qui ne sont pas là et qui ont laissé notre univers ensanglanté. Aujourd’hui Je t’apporterai des fleurs comme chaque jour depuis que tu es parti, et maman aussi », a avoué Ana Obregón dans sa publication déchirante, partagée quelques heures avant la célébration du Jour de la Toussaint. » Je sais que tu n’es pas là, mais… que peut faire d’autre une mère qui veut être proche de son enfant», a ajouté l’actrice pour clore cette émouvante publication.

En quelques minutes et, comme d’habitude, la présentatrice a reçu des centaines de réactions de ses followers, qui ces deux dernières années lui ont témoigné tout leur amour et leur soutien. Celui de son ex-compagne et père d’Álex se démarque, Alessandro Lequio (61 ans), qui a commenté : « J’adore cette photo. » Les messages d’autres visages nationaux connus sous le nom de Boris Izaguirre (56), Eva Gonzalez (40) ou Alba Carrillo (35).

Ana Obregón a également rendu hommage à son fils et à sa mère à travers ses histoires, où elle a posté le même cliché des deux, accompagné de ce qui suit : « Maman et Aless, les deux amours de ma vie« .

L’image qu’Ana Obregón a postée dans ses ‘histoires’. Instagram

Depuis que les deux ont perdu la vie, Ana Obregón n’a cessé de se souvenir d’eux publiquement à travers des messages émotionnels qui ont ému ses followers. Surtout celles qu’il dédie à Álex Lequio, devenu depuis un an et demi le protagoniste de l’Instagram de ses parents. L’actrice et la collaboratrice du programme The Ana Rosa mentionnent souvent leur fils avec des images sans fin qui montrent des moments de son enfance et de sa jeunesse. Le tout accompagné du hashtag qui décrit ses clichés depuis que l’homme d’affaires a dit au revoir pour toujours : #AlessForever.

Ce lundi 1er novembre en effet, Alessandro Lequio a également posté une photo de son fils qui, d’après ce qu’il sous-entend, fait partie d’une coupure de magazine. L’instantané montre un adolescent Alex skiant à Zermatt, une communauté du sud de la Suisse.

