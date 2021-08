Message déchirant du prince Albert à sa mère Grace Kelly : « J’espère qu’elle est fière de moi » | Royale | Nouvelles

Albert était récemment à Monaco pour regarder et soutenir son État souverain participer aux Jeux Olympiques. Monaco a inscrit des athlètes dans cinq domaines des jeux : athlétisme, natation, judo, aviron et tennis de table. Malheureusement, le pays s’est retiré des jeux sans une seule médaille.

Le sport est quelque chose de proche d’Albert, sa mère, Grace Kelly, ayant grandi dans une maison qui encourageait les activités de plein air, inculquant plus tard cette passion à son fils.

Alors que le père de Grace était un rameur médaillé d’or olympique, sa mère était la toute première entraîneure sportive féminine de l’Université de Pennsylvanie après avoir constitué une équipe de basket-ball.

Grace et Albert, ainsi que ses sœurs Caroline et Stéphanie, formaient une unité très unie.

Lorsqu’elle est décédée dans un tragique accident de voiture en 1982, la famille a été dévastée.

Albert a depuis réfléchi à son éducation idyllique sous Grace, dans un cas disant qu’il espérait qu’elle était fière de l’homme qu’il était devenu.

Le message est venu en 2012 lorsqu’il s’est assis avec Piers Morgan qui travaillait à l’époque pour CNN.

À l’occasion du 30e anniversaire de son décès, il a déclaré: “Je pense toujours à elle tous les jours et j’espère qu’elle serait fière de moi et de ce que j’ai essayé de réaliser au cours des 30 dernières années.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il décrirait Grace à partir de sa mémoire, il a répondu: “Elle était la personne la plus chaleureuse, gracieuse et engageante.

JUSTIN: Meghan Markle humiliée alors que le public n’honore pas son plaidoyer d’anniversaire

Ce n’est pas la première fois que le lien étroit du couple est diffusé à la télévision.

Dans le documentaire “Privacy and Power: A year In The Life Of Prince Albert Of Monaco”, l’archiviste en chef de la principauté a partagé avec les téléspectateurs une carte de fête des mères d’un jeune Albert à Grace.

Thomas Fouilleron, le gardien des archives, a lu : « Chère maman, je voudrais te dire tout ce que je ressens dans mon cœur, mais je ne peux que sourire et offrir ces fleurs.

“Je te serre dans mes deux petits bras – c’est bien mieux qu’un long discours.

“Tout ce que je veux dire, c’est que je t’aime.

“Bonne fête des mères.”

Ce soir, le Monaco moderne d’Albert sera exploré par la BBC dans son documentaire « Inside Monaco : Playground of the Rich ».

Ici, le prince sera suivi alors qu’il tente de naviguer dans la lourde tâche d’un énorme projet d’extension de terrain de 2 milliards d’euros (1,7 milliard de livres sterling) sur le front de mer de Monaco.

S’élevant à seulement 0,77 milles carrés, Monaco n’est que légèrement plus grand que Hyde Park à Londres, et avec une population croissante, la demande de logements est élevée.

Le développement d’Albert devrait être achevé en 2025 et augmentera la taille de l’État de trois pour cent.

‘Inside Monaco: Playground of the Rich’ est diffusé ce soir à 20h sur BBC Two.