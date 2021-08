Message d’intérêt public : Aujourd’hui est le dernier jour où vous pouvez obtenir des billets lève-tôt pour le podcast de Toronto

in

Nous ne voulons pas que vous manquiez un podcast épique à venir à Toronto, où Kiyan Sobhani et des invités spéciaux enregistreront un podcast en direct devant une foule de Madridistas au Flatiron Firkin Pub le week-end El Clasico.

Donc, si vous êtes n’importe où en Ontario, faites le trajet. Les billets hâtifs ne seront plus disponibles le 2 septembre. Réservez votre place au plus tard le mercredi pour vous assurer que votre place est tenue au meilleur tarif possible.

Le plus grand Real Madrid podcast dans le monde arrive à TORONTO

À propos de cet événement

Le plus gros podcast du Real Madrid au monde arrive à TORONTO. Donc, tout le monde à Toronto et dans les environs, assurez-vous de réserver la date. Nous ferons un live le 23 octobre à 19h (spectacle El Clasico en avant-première !). L’événement sera organisé au Flatiron: A Firkin Pub.

Adresse : 49, rue Wellington Est, Toronto, ON M5E 1C9

Réservez votre place pour les lève-tôt dès que possible pour vous assurer d’entrer avant que les sièges ne se remplissent et que les prix n’augmentent. Cela pourrait très bien être notre seul arrêt à Toronto dans un avenir prévisible. Faites-le compter. Venez nous rencontrer !

Date et l’heure

sam. 23 octobre 2021

19 h 00 – 22 h 00 HAE

Emplacement

Le Flatiron : un pub Firkin

49, rue Wellington Est

Toronto, ON M5E 1C9

Plus de villes sur la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai