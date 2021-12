Message direct d’Adam Silver : La NBA ne va pas s’arrêter

Le commissaire de la NBA Adam Argent ha realizado unas recientes declaraciones a la compañera Malika Andrews con las que ha querido dejar muy claro que la liga no tiene ninguna intención de pararse o suspenderse debido al aumento de los casos de coronavirus que se están dando en estos momentos en la mejor liga de baloncesto du monde.

Il y a quelques jours, des rumeurs circulaient selon lesquelles le Le jour de Noël pourrait être en danger, mais les nouvelles mesures prises par la ligue (avec le consentement du Association des joueurs), permet aux équipes de substituer sans frais supplémentaires la limite de salaire à tous les joueurs testés positifs. Voici ce que Silver a commenté :

« Pour le moment, il n’y a aucun plan pour arrêter la compétition. Bien sûr, nous avons examiné toutes les options, mais honnêtement, nous avons vu que cela peut être problématique et la logique nous dit que pour le moment, il vaut mieux ne pas s’arrêter. »

« Alors que nous examinons ces cas qui balayent littéralement tout le pays, et le reste du monde de la même manière, je pense que nous nous retrouvons là où nous savions que nous allions être ces derniers mois, et c’est ainsi qu’est ce virus. Il ne sera pas éradiqué, et nous allons devoir apprendre à vivre avec ça. Je pense que c’est ce que nous vivons dans la ligue en ce moment.

La ligne de fond

Au-delà des arguments avancés par Adam Silver, force est de constater que la NBA ne peut pas se permettre économiquement une nouvelle pause, et encore moins maintenant à Noël où se réalisent généralement certaines des meilleures audiences de la saison. Ainsi, avec la G League comme support maximal, la NBA continuera à mi-régime jusqu’à ce que le nombre de positifs baisse. Mais ça va continuer. ‘Le spectacle doit continuer’.