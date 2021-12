Il était particulièrement enthousiaste au sujet du déploiement du rappel.

Il a déclaré: « Précisément à cause de cet énorme effort national que nous pouvons célébrer ce soir. »

Dans le même temps, le Premier ministre a exhorté ceux qui n’avaient pas été vaccinés à le faire.

Il a ajouté : « Regardez les unités de soins intensifs et les souffrances misérables et inutiles de ceux qui n’ont pas reçu leur rappel.

« Cela pourrait être vous ».

Comparant le fait de se faire vacciner à une résolution du nouvel an, le PM a poursuivi : « Alors, faites-en votre résolution du nouvel an – bien plus facile que de perdre du poids ou de tenir un journal – trouvez un centre sans rendez-vous ou prenez rendez-vous en ligne. »

Cependant, il a toujours exhorté les Anglais à rester prudents, par exemple en passant un test avant de sortir et en se souvenant de l’importance de la ventilation.

M. Johnson a déclaré à ceux d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord qui sont confrontés à des restrictions plus strictes qu’ils devraient suivre les règles respectives en vigueur dans chaque pays.

« Que – si nous faisons les bons choix – ensemble, nous pouvons saisir l’avenir et le faire fonctionner pour chaque famille dans chaque partie de la Grande-Bretagne. Cela doit être le véritable héritage de tous les sacrifices et de la douleur des deux dernières années de la pandémie. »

Le chef des libéraux démocrates Ed Davey a déclaré que 2022 serait « l’année où nous battrons enfin Covid » mais a déclaré que le coût de la vie, les pénuries de personnel et l’inflation étaient des inquiétudes potentielles.