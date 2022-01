Message effrayant de Jusuf Nurkic à Tyler Herro sur le bœuf (photos)

Le Miami Heat a battu les Portland Trail Blazers 115-109 mercredi soir.

Avec la victoire, Miami est passé à 24-15 cette année-là, tandis que Portland est tombé à 14-23.

Chose intéressante, la chose la plus fascinante à se produire dans cette sortie n’était pas réellement liée au jeu.

C’était plutôt un tiff entre le grand homme des Blazers Jusuf Nurkic et le gardien de la chaleur Tyler Herro.

Comme on le voit dans la vidéo, les deux parties sont coupables d’avoir fait quelque chose de mal dans ce cas. Herro est en faute pour avoir pris personnellement un écran dur mais propre. Nurkic, quant à lui, avait tort pour son coup de poing à main ouverte après que Herro l’ait poussé.

Mais le bœuf n’est pas mort là-bas.

Après le match, Nurkic a lancé une menace inquiétante à Herro sous la forme d’un retweet sur Twitter.

Cela a été une saison NBA particulièrement controversée jusqu’à présent. Entre ce qui s’est passé avec les frères Jokic et les frères Morris et maintenant, tout le monde se sent clairement très fougueux.

Les photos parlent d’elles-mêmes. https://t.co/k0zuHbsZML – Jeu 7 (@game7__) 4 janvier 2022

Herro est arrivé cette saison avec beaucoup de points d’interrogation autour de son jeu. Ses coéquipiers et le front office ont publiquement souligné qu’il avait de graves défauts qu’il devait corriger. Et à son crédit – il l’a fait. Mais c’est la dernière distraction ou mal de tête dont il avait besoin.

Le meilleur scénario ici est que Herro et Nurkic passent à autre chose et oublient que cette horrible épreuve s’est jamais produite.

En rapport: L’histoire d’Urban Meyer sur la photo de Trayvon Martin change brutalement