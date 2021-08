Message émotionnel de Katherine Schwarzenegger pour la première année de son bébé

Avec une tendre image de mère et de fille, l’aînée de la progéniture de l’ancien gouverneur de Californie a fêté la première année de Lyla, accompagnée, bien sûr, de quelques mots émouvants en l’honneur de sa première année en tant que mère.

“À peu près à la même époque l’année dernière, je suis devenue maman. Quelle année magique cela a été. Je regarde ma petite fille avec admiration alors qu’elle grandit et change, passant de bébé à bébé et maintenant à la phase de petite fille!” Catherine.

Dans la publication, vous pouvez lire que Schwarzenegger “De toute évidence, j’ai pleinement profité des moments, des tenues féminines, des nœuds et des choses merveilleuses que ma mère a gardées pour que je les transmette.”

L’auteur à succès et défenseur des animaux du New York Times a écrit : « J’ai accroché ses décorations d’anniversaire dans notre maison la veille de son anniversaire et j’étais très excité de penser à quel point je suis bénie d’être sa mère et à quel point j’aime être avec elle et regarder elle grandit. Heureuse, heureuse ! Ma petite fille a 1 an. “