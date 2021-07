Message émotionnel du manager danois après la sortie de l’Euro : “Du sang sur nos dents”

Kasper Hjulmand a guidé son équipe danoise vers les demi-finales de l’Euro 2020 (Photo: .)

Le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, a rendu hommage à son équipe après sa défaite contre l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020, louant leur esprit et disant que tout le pays peut être fier d’eux.

Les Danois ont bouleversé les chances d’atteindre les demi-finales et ont presque fait un pas de plus avant d’être battus 2-1 par les Three Lions après prolongation.

Mikkel Damsgard a donné l’avantage au Danemark après une demi-heure, mais un but contre son camp de Simon Kjaer a égalisé les scores neuf minutes plus tard.

Le match s’est terminé en prolongation lorsque Harry Kane a marqué le vainqueur d’une manière déchirante pour les outsiders. Kane a eu la chance du point de penalty après une décision généreuse de l’arbitre et du VAR, seulement pour que son tir soit sauvé, mais l’attaquant des Spurs était sur place pour terminer le rebond.

C’est difficile à accepter pour l’impressionnante équipe danoise, mais Hjulmand dit qu’il y a plus à venir de ses joueurs et pense qu’ils ont un esprit de combat, similaire à celui de l’Angleterre, qui les verra réussir.

“Nous sommes désolés de ne pas être allés en finale, mais je peux dire avec certitude que nous attaquerons à nouveau”, a déclaré l’entraîneur-chef du Danemark via BT. « L’avenir est plein d’espoir et de foi, car ces gars sont exceptionnels. Le pays tout entier peut être fier de ces joueurs.

« Nous avons du sang sur les dents. Certaines équipes ont besoin d’une approche pour aller loin. Nous l’avons également vu avec l’Angleterre, qui a également atteint les demi-finales en dernier.’



Martin Braithwaite a joué les 120 minutes complètes pour le Danemark (Photo: .)

L’attaquant danois Martin Braithwaite était d’accord avec son manager, estimant que ce n’est pas la fin de l’histoire après une opportunité manquée, mais une partie d’un voyage vers quelque chose de plus grand.

“Ce tournoi donne bien sûr de l’espoir pour quelque chose d’encore plus grand”, a déclaré l’attaquant de Barcelone. « Parce que nous avons un groupe fantastique, et bien sûr, nous pouvons réaliser quelque chose de grand.

“Il ne fait aucun doute que nous devons simplement avaler cette défaite, mais comme le dit également Kasper Hjulmand, nous attaquerons à nouveau.”

