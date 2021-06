Message émouvant de Justin Timberlake à Britney Spears après l’audience

Le chanteur qui a eu une relation avec Spears à la fin des années 90 et a pris fin en 2002 a écrit un message sur Twitter pour défendre son ex. “Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre son gré … ou devoir demander la permission d’accéder à tout ce pour quoi ils ont travaillé si dur », a-t-il écrit sur Twitter.

Il a ensuite écrit qu’après ce qu’il a vu aujourd’hui – se référant au discours de Britney au tribunal -, tout le monde devrait soutenir le chanteur et a précisé que malgré son passé et sa relation ratée avec elle, ne devrait pas vivre sous un système abusif et contrôlant parce que ce n’est tout simplement pas la bonne chose à faire. “Aucune femme n’est redevable ne restreignez jamais la capacité de prendre des décisions concernant votre propre corps“, Il ajouta.

En fin de compte, il a partagé un autre message sur la plate-forme dans lequel il dit que lui et sa femme, Jessica Biel envoient amour et soutien à Britney et commente qu’il espère qu’ils Les tribunaux et sa famille la laissent vivre comme elle l’entend.