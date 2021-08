Message émouvant de Stephen Curry à Seth au milieu d’un drame de divorce (photo)

La star des Golden State Warriors, Stephen Curry, et le gardien des Philadelphia 76ers, Seth Curry, sont sans doute les frères les plus reconnaissables de tous les sports. Le premier a longuement parlé de sa relation compliquée avec le second, et le lien qu’ils partagent clairement a fait l’objet de beaucoup d’attention.

Lundi, la nouvelle a été annoncée que les parents de Stephen et Seth, Sonya et Dell, divorcent après plus de 30 ans de mariage. L’acte lui-même et le raisonnement qui le sous-tend ont pris beaucoup de gens au dépourvu.

Le même jour, tard lundi soir, Stephen s’est tourné vers les réseaux sociaux pour envoyer à son frère un message émouvant.

Au milieu de toutes les nouvelles du jour, la missive a frappé une note particulièrement poignante.

“Bonne fête de naissance à mon gars @sdotcurry Il est l’un d’entre eux… incroyable de voir la façon dont vous le faites pour vous et les vôtres ! Je t’aime frère #31 #reggieyear », a-t-il écrit.

On sait peu de choses pour le moment sur la décision de Sonya et Dell de se séparer.

«Après avoir exploré une séparation à l’essai au cours de la dernière année et mûrement réfléchi, nous avons décidé de mettre fin à notre mariage. Comme cela s’accompagne de beaucoup de tristesse, notre objectif et notre désir sont le bonheur continu de notre famille », a déclaré le couple au magazine PEOPLE. « Nous sommes tellement reconnaissants pour toutes les nombreuses bénédictions et succès ! Nous restons engagés et soutenons nos enfants et petits-enfants et resterons sur des chemins connectés. Nous demandons que notre vie privée soit respectée et que nous prions pour notre famille à mesure que nous avançons. »

Bien que voir deux parents se séparer n’est jamais facile, Stephen et Seth ont clairement des bases familiales solides vers lesquelles ils peuvent se tourner en ces temps difficiles. Espérons que cela adoucira le coup autant que possible.

