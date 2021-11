Message mitigé ? Les démocrates demandent à Biden de baisser les prix du gaz, d’augmenter les taxes et les réglementations sur l’énergie

Onze démocrates du Sénat américain ont appelé le président Joe Biden à faire quelque chose contre la hausse des prix du gaz tout en exprimant leur soutien aux politiques qui, selon l’industrie de l’énergie, contribuent aux coûts élevés de sept ans à la pompe, y compris les augmentations des taxes sur le pétrole et le gaz intégrées dans le Build Back Mieux agir.

Les 11 sénateurs ont écrit ce mois-ci qu’ils soutenaient l’engagement du président en faveur du développement des « énergies renouvelables propres » mais « doivent s’assurer que les Américains ont les moyens de faire le plein de leurs voitures à la pompe en attendant ».

Le coût moyen d’un gallon d’essence vendredi était de 3,41 $ le gallon, selon AAA. C’est 1,20 $ de plus le gallon qu’à la même époque l’an dernier.

Sous l’administration Trump, les États-Unis étaient en tête de la production mondiale de pétrole et étaient indépendants sur le plan énergétique. Sous l’administration Biden, les prix du gaz sont au plus haut depuis 2014, onze mois après son entrée en fonction.

Dans leurs États d’origine, écrivent les sénateurs démocrates, « les prix élevés de l’essence ont imposé un fardeau indu aux familles et aux petites entreprises qui tentent de joindre les deux bouts, et se sont avérés particulièrement pénibles alors que nos électeurs continuent de se remettre des retombées économiques du COVID-19. pandémie. »

Ils blâment la hausse des prix du gaz « sur l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres pour manipuler délibérément les prix du gaz en limitant l’offre, ainsi que sur le choix des locataires et des producteurs nationaux de continuer à exporter du pétrole américain ».

Ils ont demandé à Biden de considérer « tous les outils disponibles » à sa disposition pour abaisser les prix de l’essence aux États-Unis, notamment en libérant du pétrole de la réserve stratégique de pétrole et en interdisant les exportations de pétrole brut.

Biden a plutôt répondu en appelant la Federal Trade Commission à examiner un éventuel comportement illégal dans l’industrie pétrolière et gazière qui pourrait faire augmenter les prix du gaz.

Les acteurs de l’industrie pétrolière et gazière affirment que la raison de l’augmentation des prix est due à la baisse de l’offre en raison des restrictions imposées à l’industrie par l’administration Biden, notamment l’annulation du pipeline Keystone, la suspension des nouveaux baux pour les opérations existantes sur les terres fédérales, entre autres politiques.

Le vice-président de l’American Petroleum Institute, Frank Macchiarola, a déclaré à The Center Square que l’appel de Biden était une distraction de ses propres politiques énergétiques, notamment en restreignant l’accès à l’approvisionnement énergétique américain et en annulant d’importants projets d’infrastructure.

« Plutôt que de lancer des enquêtes sur des marchés réglementés et étroitement surveillés au quotidien ou de plaider auprès de l’OPEP pour augmenter l’offre, nous devrions encourager le développement sûr et responsable du pétrole et du gaz naturel de fabrication américaine », a déclaré Macchiarola.

Todd Staples, président de la Texas Oil and Gas Association, est d’accord, affirmant que « la solution », dit-il, « n’est pas de perturber les opportunités énergétiques qui ont été un moteur de gains économiques pour notre État et notre nation ». Au lieu de cela, tous les Américains « devraient demander à leurs élus de soutenir l’abondance d’énergie abordable et fiable disponible ici chez eux ».

La politique énergétique américaine « ne devrait pas renoncer à la liberté énergétique pour cause de dépendance énergétique », a ajouté Staples. Au lieu de cela, il doit «encourager des politiques intelligentes et fondées sur la science qui plaident en faveur de la production locale, des emplois nationaux et du progrès économique qui profitent à tous les Texans et à tous les Américains. Malheureusement, nous ressentons les répercussions de politiques malavisées qui ont encouragé l’énergie étrangère au lieu d’encourager les projets de pipeline américains, la production nationale et les opportunités commerciales. »

L’une des politiques comprend la « Loi sur la réduction des émissions de méthane de 2021 », intégrée dans le BBBA, qui impose de nouvelles taxes à tous les producteurs de pétrole et de gaz pour les « émissions de méthane ambiant ». Selon l’industrie, les coûts seraient répercutés sur le consommateur, ce qui augmenterait encore les prix du gaz dans un avenir prévisible.

Ed Cross, président de la Kansas Independent Oil and Gas Producers Association, a déclaré que le plan exige que l’industrie mesure les « émissions de méthane ambiant », en utilisant une technologie qui n’existe pas actuellement, ou soit taxée.

« La taxe est basée sur les mesures des émissions de méthane ambiant », a écrit Cross dans un éditorial publié par le Kansas City Star. « Les mesures devraient faire la distinction entre la production de pétrole et de gaz naturel, les émissions agricoles – environ un tiers des émissions de méthane des États-Unis – et les émissions des décharges – environ un tiers des émissions de méthane des États-Unis.

« Et les mesures devraient être continues – 24 heures/jour tous les jours. Un tel système n’existe pas et ne peut pas être créé dans un avenir prévisible.

Les émissions de méthane sont déjà très réglementées. En raison de l’innovation technologique américaine, la production de gaz naturel aux États-Unis a réduit les émissions, faisant des États-Unis le leader mondial des réductions d’émissions, soulignent les dirigeants de l’industrie.

La Texas Independent Producers and Royalty Owners Association soutient que les taxes et frais proposés sur l’industrie « pourraient paralyser les petits opérateurs pétroliers et gaziers du Texas et peser lourdement sur les contribuables américains ».

Des taxes supplémentaires « auraient un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie américaine, ayant un impact négatif sur les emplois américains, la production d’énergie domestique, les factures d’énergie des ménages et le coût des biens et services, y compris le prix de l’essence », a déclaré le président de TIPRO, Ed Longanecker. « L’industrie américaine du pétrole et du gaz naturel a démontré son engagement à réduire les émissions grâce à l’innovation, la collaboration et l’investissement de centaines de milliards de dollars dans des technologies d’atténuation des gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur, et avec un succès quantifiable.

« En remontant le temps des émissions de dioxyde de carbone et de tous les autres polluants atmosphériques majeurs, le gaz naturel ouvre la voie », a-t-il ajouté. L’augmentation de la production de gaz naturel « grâce à l’innovation et à des pratiques efficaces a ramené des emplois dans le secteur manufacturier et a permis aux familles américaines d’économiser 204 milliards de dollars par an grâce à la baisse des prix de l’électricité, du pétrole et du gaz naturel. C’est l’équivalent de 2 500 $ par année pour une famille de quatre personnes.

Lors de la fermeture à l’échelle de l’État en 2020, lorsque l’industrie pétrolière et gazière a connu un « bain de sang » de pertes, les entreprises texanes ont encore produit 43 % du pétrole brut du pays et 26 % de son gaz naturel commercialisé.

Près d’un quart des raffineries en exploitation du pays et un tiers de la capacité de raffinage totale des États-Unis se trouvent au Texas, rapporte l’Energy Information Administration (EIA), avec 31 raffineries de pétrole traitant un total combiné de près de 5,9 millions de barils de pétrole brut par jour.

Le Texas produit également plus d’électricité que tout autre État, note l’EIA, générant près de deux fois plus que la Floride, le deuxième État producteur d’électricité.

Environ un quart des réserves de gaz naturel sec des États-Unis et les trois dixièmes des 100 plus grands gisements de gaz naturel des États-Unis sont situés en partie ou en totalité au Texas. En 2020, le Texas a produit un quart du gaz naturel du pays, la majorité étant produite au cours de la dernière décennie à partir du schiste Eagle Ford et du bassin permien.