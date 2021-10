Message ouvert : hébergé par Chris Evans jouant du piano

Chris Evans a fourni à Internet un autre moment de trempage des culottes. Chris a de nouveau excité Internet lorsqu’il a caressé ses longues touches blanches… de piano ! C’est vrai, Chris est également talentueux musicalement.

Chris Evans n’a pas à faire grand-chose pour nous faire crier pour lui et nous transformer en tizzies excitées. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de talents ou de compétences. Le mois dernier, il a montré l’une de ses capacités moins connues et a publié une histoire Instagram le mettant en scène assis à son piano et jouant Easy écrit par Lionel Richie et à l’origine enregistré par son groupe Les Commodores:

Chris Evans jouant du piano sur son histoire Instagram : « I 💙Sundays » pic.twitter.com/gBZqlxUKLk – Mises à jour de Chris Evans (@updatevans) 19 septembre 2021

Puis il y a quelques jours, Chris a ENCORE s’imprégné de la culotte d’internet en jouant à Purple Rain de Prince. Et le violet n’était pas la seule chose qui pleuvait, chérie. Les rues n’étaient pas la seule chose qui était mouillée.

Pour l’AMOUR DE DIEU Christopher S’IL VOUS PLAÎT ARRÊTER. Cis de pluie violet ??? HEELLP !!! ☔️💦 pic.twitter.com/xnaNzYMdqX – Nicole Nichelle (@alamanecer) 8 octobre 2021

Et BuzzFeed dit que les gens ont rapidement perdu le contrôle de leurs reins :

moi moi quand

normalement chris evans

joue du piano pic.twitter.com/6zyhCbUDny – Ray ♡ (@chrisevanspawss) 22 septembre 2021

crier sans le s sur chris evans jouer du piano – peyto nᴴ ◟̽◞̽ (@igotagurlcrush) 9 octobre 2021

Je suis sûr que cela a déclenché un autre DM ivre de Lizzo qui a probablement dit à Chris : « Hé, je vois que tu as un piano. J’ai une flûte, allons-y, je veux dire, une collaboration sur la musique.

Photo : Twitter/Twitter