Message ouvert : hébergé par la bande-annonce de « La cité perdue »

Sandra Bullock et Channing Tatum sont le dernier duo comique à Hollywood, ou quelque chose du genre ! La bande-annonce de leur nouveau film, The Lost City, est plus percutante que ce qu’il y a dans le pantalon de Don Draper ! Précédemment annoncé sous le nom de The Lost City of D, (lâches ! Pourquoi le changer ?!), le film suit Loretta Sage (Sandra), une romancière qui passe le plus clair de son temps seule et s’enferme dans un milliardaire excentrique ( joué par Daniel Radcliffe) pour trouver une ancienne cité perdue dont elle a parlé dans son dernier livre. Ensuite, le modèle de couverture hunky, Alan (Channing), qui représente son héros masculin héroïque, « Dash », vient dans la jungle pour la sauver et devenir un véritable héros ! Bien sûr, pendant le voyage, les deux tombent amoureux – duh. Comme le dit le synopsis officiel : « Plongé dans une aventure épique dans la jungle, le couple improbable devra travailler ensemble pour survivre aux éléments et trouver l’ancien trésor avant qu’il ne soit perdu à jamais. »

La Cité Perdue joue aussi Da’Vine Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison, et Bowen Yang. La bande-annonce nous donne également un avant-goût de Brad Pitt‘s camée comme une sorte de super-soldat qui va sauver Sandra.

Si vous avez regardé cette bande-annonce et pensez que c’est un bootleg ringard de Romancing the Stone, je dois mentionner que Channing se fait manger le cul par une sangsue dans ce cas. Fait Michael Douglas se faire bouffer le cul par une sangsue dans Romancing the Stone ? Je crois que non!

Photo : Youtube