Message ouvert : hébergé par la femme de 70 ans qui a mis un raton laveur dans une prise de tête après l’avoir attaquée

12 décembre 2021 / Publié par : Vanessa

Noël peut être un emmerdeur. Installer les décorations, parcourir la section « cadeaux à moins de 30 $ » d’Amazon depuis votre canapé et lutter contre les clients de Walmart pour obtenir le dernier pull de Noël moche pour la fête de bureau obligatoire ne sont qu’une partie de la lutte. Mais ceux-ci ne tiennent pas une bougie de la messe de minuit à la mauvaise surprise de Noël Donna Sanginario reçu le 1er décembre. Tout en installant des lumières festives autour de la maison, un raton laveur voyou a lancé une attaque contre Donna, menant à une bagarre qui a laissé la femme de 70 ans avec des morsures et des contusions et le raton laveur avec une leçon de vie : ne plaisante pas avec les meemaws !

Les gens racontent l’histoire poignante de la fourrure, des lumières de Noël et des prises de tête :

« Je pensais vraiment que j’allais mourir », a déclaré Donna Sanginario, une habitante du Massachusetts, selon la station d’information de Boston WHDH. Dans un article sur Facebook, Sanginario a expliqué comment l’animal lui avait sauté dessus alors qu’elle mettait des lumières de Noël autour de sa maison le 1er décembre. La femme de 70 ans a déclaré que le seul avertissement qu’elle avait avant l’attaque était « un bruit étrange provenant de la rue. » « Je me suis retournée pour voir quel était le bruit et je regardais un énorme raton laveur à environ 10 pieds de distance », a écrit Sanginario dans son article du 3 décembre. « Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il m’a sauté dessus. Le pire cauchemar de ma vie. Moi et le raton laveur criions si fort. Le raton laveur n’a montré aucun signe d’abandon pendant la lutte et a persisté à mordre Sanginario alors même qu’elle parvenait à lui passer les bras autour de la tête. « Alors que je criais à l’aide, il est tombé de mon bras mais m’a sauté dessus pour continuer à attaquer », a poursuivi Sanginario. «Après être tombé d’une manière ou d’une autre au sol, je l’ai pris dans une prise de tête et je ne voulais pas le lâcher. Alors qu’il me mordait, j’entendais des os se briser dans son cou. Une fois que l’animal s’est tu, Sanginario a dit qu’elle l’avait lâché, seulement pour le voir se lever et s’éloigner. Dans un article de suivi, Sanginario a déclaré qu’elle s’était rendue dans une salle d’urgence locale, où elle avait reçu une série de vaccins contre la rage et le tétanos.

Voici sa publication Facebook :

Cette femme mérite des shots de rage ET de whisky pour avoir affronté un raton laveur entier. Les grand-mères n’ont rien à redire ! Mon Abuela a environ 92 ans et elle a toujours le courage de gifler mon père sur la nuque quand il dit quelque chose de stupide. De toute évidence, ce raton laveur n’a pas grandi autour de meemaws. Il a de la chance de s’en tirer avec juste une prise de tête et pas une rafale de gifles avec le dos d’une chaussure. C’est à ce moment-là que vous savez qu’une grand-mère vient chercher du sang !

Photo: Wikimedia Commons