Message ouvert : hébergé par le vibromasseur de Demi Lovato

Demi Lovato essaie de venir pour Gwyneth Paltrowen sortant un vibromasseur et en entrant sur le marché du plaisir coochie. Demi ferait mieux de faire attention car Goopy n’entrera pas doucement dans cette bonne nuit et défendra l’héritage dont son fils est si fier.

Glamour dit que Demi a révélé une collaboration d’une variété non musicale, car Demi a travaillé avec la société de jouets sexuels, Bellesa, pour créer la Demi Wand. Demi a déclaré dans sa publication sur Instagram qu’ils voulaient « éliminer la stigmatisation du plaisir ». Et sur le site officiel de Bellesa, ils ont une citation de Demi disant :

« Il n’y a rien de plus stimulant que de prendre votre plaisir en main. Nous avons passé beaucoup trop de temps à prétendre que nous ne sommes pas des êtres sexuels – il est temps pour nous de mettre fin à cette stigmatisation. Nous méritons tous du plaisir. Nous méritons tous des orgasmes.

Mais selon un communiqué de presse de Bellesa, le Demi Wand est le « vibromasseur à baguette le plus petit et le plus silencieux ». Le site l’a qualifié de « chuchotement silencieux » et le boîtier de charge « discret ». Euh, messages mitigés ! Pourquoi la discrétion si vous enlevez la stigmatisation ? Il devrait crier une séquence vocale de Demi Lovato à chaque fois qu’il s’allume – faites-le savoir aux gens ! Le communiqué de presse lit en partie :

«Nous avons uni nos forces pour lancer la Demi Wand, qui prône le bien-être et le plaisir sexuels pour les personnes de tous les genres. Demi Lovato est la personne la plus influente à avoir jamais lancé un produit de plaisir de signature, marquant une percée monumentale dans le rapprochement de la technologie sexuelle avec le grand public.

Excuse-moi? Gwyneth Paltrow n’a pas créé de bougie qui sentait son orgasme et ses vibromasseurs sur chaque liste de vacances pendant des années afin que Demi Lovato puisse « faire le pont entre la technologie sexuelle et le grand public ». Wow, elle va poursuivre !

Ainsi, lorsque Demi ne terrorise pas les extraterrestres pour un contrôle, Demi vend des jouets sexuels et pousse un site de théorie du complot qui croit aux gens lézard. L’attention est l’attention, et un chèque est un chèque, je suppose. Mais quand Demi va-t-elle utiliser l’un de ces chèques pour que quelqu’un coupe ce mulet. C’est la question !

