Message ouvert : hébergé par les toilettes géantes parlantes du spectacle de Las Vegas de Katy Perry

Et je ne pense pas que les toilettes soient un hommage à son ex-mari Russell Brand. Comme c’est orange, c’est peut-être un hommage à Trump ? Quoi qu’il en soit, chez Katy Perry Résidence à Las Vegas Jouer sera co-vedette d’une gigantesque toilette parlante. Ne vous inquiétez pas, les toilettes n’ont pas pris vie, ce n’est qu’un accessoire. Mais la diarrhée que certains touristes ivres de Las Vegas laisseront par accident sera réelle à 100%.

Le jeu commence au Resorts World à Las Vegas le 29 décembre et si vous voulez une chose garantie, c’est que ça va être un spectacle de merde. Katy n’a peut-être jamais remporté de Grammy, mais cela ne veut pas dire que ses chansons sont de la merde. Ils jouent tellement ses chansons à la radio que ça donne envie de vomir. Katy a posté une courte vidéo d’une toilette de couleur orange parlant avec la voix la plus grave possible, promettant « Huit jours de plus jusqu’à ce que nous laissions tomber cette merde. » Huit jours? Quelqu’un a besoin d’apporter du Metamucil à Katy !

Plus que 8 jours avant de pouvoir venir

️🌈 PERRY PLAYLAND🌈♥️✨ Où vous déborderez de bonheur ! #JOUER🍄 pic.twitter.com/skwxtg609e – KATY PERRY (@katyperry) 22 décembre 2021

Je pense que les objets parlants vont être une grande partie de « Perry Playland » parce que le teaser précédent que Katy a posté était d’un canapé parlant avec quelques blocs de jeu, mais cette voix était beaucoup plus sombre et semblait suggérer quelque chose de plus sinistre :

Pee-wee Herman doit contacter ses avocats parce que Katy Perry a volé toute sa Playhouse pour son émission. Mais avoir des toilettes sur scène est une bonne idée. Parce que si Katy décidait de faire Ur So Gay, le public pourrait lui dire de le laisser tomber dans la poubelle à sa place.

Photo : Twitter