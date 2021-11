Message ouvert : hébergé par l’homme qui aurait été expulsé d’un buffet pour avoir trop mangé

20 novembre 2021 / Publié par : Vanessa

Dans sans doute l’une des histoires les plus pertinentes jamais rapportées, un homme a récemment été banni d’un buffet à volonté pour avoir trop mangé de sa nourriture ! Qui d’entre nous n’a pas profité des primes offertes par les buffets ? Cela pourrait potentiellement devenir la plus grande injustice de l’histoire ! Monsieur Kang, un diffuseur en direct de cuisine chinoise, a accusé un buffet de grillades local de l’avoir mis sur liste noire pour avoir mangé ce que certains peuvent considérer comme plus que sa juste part. Malheureusement pour le buffet, la bouche parlante de M. Kang est aussi grande que sa bouche mangeuse et il a fait de cet incident « discriminatoire » une sensation virale.

Selon la BBC :

L’homme, connu uniquement sous le nom de M. Kang, a déclaré à Hunan TV qu’il avait été banni du buffet de barbecue de fruits de mer Handadi dans la ville de Changsha après une série de crises de boulimie. Il a mangé 1,5 kg de pieds de porc lors de sa première visite et 3,5 kg à 4 kg de crevettes lors d’une autre visite, a-t-il déclaré. M. Kang a déclaré que le restaurant était « discriminatoire » envers les personnes qui peuvent manger beaucoup. « Je peux manger beaucoup, est-ce un défaut ? » a-t-il dit, ajoutant qu’il n’avait gaspillé aucune nourriture.

Justice pour M. Kang ! Il n’a rien fait de mal ! Tenir… 1,5 kg (3 lb) de pieds de porc ? Eh bien, je ne peux pas expliquer les papilles gustatives, mais des coups différents, je suppose ! Sans surprise, le propriétaire du restaurant n’aime pas trop M. Kang et sa gueule béante.

« Chaque fois qu’il vient ici, je perds quelques centaines de yuans », a-t-il déclaré. « Même lorsqu’il boit du lait de soja, il peut boire 20 ou 30 bouteilles. Quand il mange les pieds de porc, il en consomme tout le plateau. Et pour les crevettes, les gens utilisent généralement des pinces pour les ramasser, il utilise un plateau pour toutes les prendre. Il a ajouté qu’il interdisait tous les streamers en direct du restaurant. Certains ont dit que le restaurant ne devrait pas être un restaurant à volonté s’ils n’en ont pas les moyens, tandis que d’autres ont eu pitié du propriétaire du restaurant.

J’admets que j’ai pensé à emporter tout le plateau de biscuits Shoney’s sur ma table, mais pour vraiment y aller ? M. Kang est vraiment engagé dans sa vocation. Alors que le public peut avoir un point sur la FAUSSE PUBLICITÉ, il semble que le gouvernement chinois soit plus en accord avec le côté du buffet de l’argument.

L’année dernière, le gouvernement chinois a commencé à sévir contre les influenceurs alimentaires, et de telles vidéos pourraient être totalement interdites dans le pays. Cela est intervenu après que le président Xi Jinping a appelé les gens à « lutter contre le gaspillage alimentaire » au milieu des inquiétudes croissantes concernant les pénuries alimentaires.

Bannir les influenceurs ? Périsse la pensée! Des millions seraient sans emploi !!!! Bien que…pouviez-vous imaginer un monde sans les Kardashian ? Je sais je sais que c’est beau, mais on ne peut que rêver !

Photo: Weibo via Mashable