Message ouvert : hébergé par Lizzo en tant que Baby Yoda

31 octobre 2021 / Publié par : Vanessa

Halloween est arrivé tôt pour les personnes célèbres du monde et alors que nous avions des costumes sans intérêt (toux toux Kendall Jenner toux toux), quelques personnes ont décidé d’utiliser les vacances pour devenir moche et ridicule. Dans la grande tradition de Heidi Klum‘s « Qui diable est-ce? » Costumes d’Halloween, voici Lizzo comme Baby Yoda !

Lizzo a pris du temps sur son emploi du temps chargé comme Chris Evans’ âme soeur et un Chris Brown apologiste pour traiter le monde avec un bébé Yoda plus adulte (alias Grogu pour les nerds parmi nous). Elle a marché dans les rues d’Hollywood, prenant des photos avec des touristes et pourchassant des personnes sans prétention qui étaient probablement en train d’acheter des bonbons d’Halloween à prix réduit de CVS. Le flûtiste/chanteur a terminé la soirée avec une performance à la fête d’Halloween Ghost Town de Spotify. La plupart des gens ne savaient même pas que c’était Lizzo sous le maquillage vert.

elle a chanté comme 3 chansons et je n’avais aucune idée pic.twitter.com/gKrm0xOcFi – James (@CaucasianJames) 30 octobre 2021

POURQUOI CE LIZZO https://t.co/KmQ9feZNdp – Chaotic Pan Energy ✨ (@marmasake) 31 octobre 2021

Voici un aperçu de la nuit chaotique de Lizzo :

Elle a déjà exprimé son amour pour Baby Yoda, affirmant qu’elle possédait la « plus grande collection de la planète » de jouets Grogu. Je dois donner à la femme des accessoires pour cette tenue. C’est rafraîchissant de voir une célébrité faire tout son possible et se déguiser en monstre plutôt qu’en sexy habituelle [insert literally anything here]. Oui, je vais évoquer à nouveau le « costume » de la mariée cadavre de Kendull.

Mariée cadavre ??! Dites simplement : « J’y suis allé comme mannequin de sous-vêtements parce que je n’ai pas d’autres références !

Photo: Instagram