Message ouvert : hébergé par l’ours noir qui a écrasé un mariage

25 octobre 2021

Les mariages peuvent être ennuyeux, mais un couple au Mexique a été gâté lorsqu’un jeune ours noir les a honorés de sa présence de manière inattendue lors de la réception. Invité Angie Diaz, dont le cousin était celui qui s’était marié, a filmé l’ours en train de détruire la table 5, de renifler des invités et de faire péter ses fesses. Vous pouvez entendre des gens taper dans des casseroles et des poêles dans le but de chasser l’ours (les fêtards). Et tandis que l’ours était celui qui causait tout le drame, le vrai voleur de scène était le monsieur plus âgé en bleu qui refusait d’arrêter de manger son repas dans cette urgence de vie ou de mort. Maaaaybe si c’était un grizzly. Mais un ours noir ? Psh. Passer le sel.

Voici le TikTok :

@angiedisa Il voulait juste de la nourriture 😪 #smh #SaveIt4TheEndZone #MakeADogsDay #myfinALLYmoment #mexico #wedding #beartok #fyp son original – Angie Disa

Dans une vidéo de suivi, Angie a expliqué qu’elle pensait que l’ours s’était écrasé pour vérifier la nourriture à l’odeur délicieuse. Elle a déclaré que le mariage avait eu lieu dans un hôtel du parc écologique Chipinque à Nuevo León, au Mexique. C’est juste à côté d’une montagne et d’une forêt, et le personnel de l’hôtel est habitué à s’occuper de la faune. Ainsi, lorsque l’ours noir est arrivé au mariage, les employés ont conseillé aux invités de ne pas bouger. C’est pourquoi le gars en bleu (l’oncle d’Angie) a gardé son sang-froid. Voici Angie en train de faire une interview avec KTLA :

@angiedisa Entretien avec KTLA ! A propos de l’ours écrasant le mariage de mes cousins ​​😭❤️🐻 #beartok #weddingcrashers son original – Angie Disa

Quand j’ai lu pour la première fois qu’un ours avait écrasé un mariage, je l’ai imaginé le faire quand le prêtre a dit : « Est-ce que quelqu’un s’y oppose ? Parle maintenant ou tais-toi à jamais! » L’ours se précipitait, poussait un énorme rugissement et traînait la mariée hurlante jusqu’à sa tanière de montagne. Alors un idiot dirait : « Comme c’est embarrassant ! » et tout le monde riait et se dirigeait vers la réception pour le bar ouvert. Parce que l’alcool gratuit est l’alcool gratuit.

