Message ouvert : hébergé par The Pizza Hut Christmas Tree Topper

23 novembre 2021 / Publié par : Emily

Qu’on le veuille ou non, la saison de Noël est là. Cela signifie qu’il est temps de se battre annuellement contre ce qui se passe au sommet de l’arbre de Noël. Votre mère veut un ange, votre père veut une étoile et ma chère grand-mère veut un père Noël à l’ancienne. Qu’est-ce qu’une bonne famille chrétienne doit faire ? Entrer le Pizza Hut Topper d’arbre de Noël, inspiré des luminaires en vitrail emblématiques du restaurant qui étaient autrefois suspendus au-dessus de chaque stand. Yay! Les vacances sont sauvées ! J’ai hâte de dépenser le gros lot pour cet article et– Excusez-moi ?! La cime d’arbre Pizza Hut n’est pas à vendre ? Alors pourquoi est-il présenté dans des publicités et sur le site Web de Holiday Hut Shop ? Welp, Noël est de retour à être ruiné. Brûlez l’arbre !

Donc oui. Pizza Hut vend en effet des marchandises sur le thème des vacances sur son site Web. Et bien que la magnifique cime d’arbre à avoir soit incluse dans les images, ce n’est pas l’un des articles que vous pouvez acheter. Mais regardez à quel point la famille modèle semble heureuse ! :

Attendre. ATTENDRE. Ordinateur, améliorez l’image !. Plus… plus… mo- LÀ. Est-ce que j’espionne… les confitures Pizza Hut ? Avec de petites voitures de livraison de pizza, des restaurants, des tranches et la phrase « Deck the halls and dig in » ? Je fais bien sûr :

Vous pouvez acheter les pyjamas pour 39,99 $ chacun. Il y a aussi un emballage cadeau sur le thème de Pizza Hut, un ensemble de jeu Matchbox (voiture de livraison incluse !), des verres à vin et des verres à rock. Il y a aussi des ornements, y compris une lumière Pizza Hut * extrêmement petite *. Mais ce n’est pas pareil :

Je pense que c’est assez troublant que la topper Pizza Hut existe et qu’aucun de nous ne puisse l’avoir. Certains de mes plus beaux souvenirs d’enfance se sont déroulés sous ces lumières. Comme la fois où mon frère a renversé un verre entier de lait au chocolat sur notre pizza au pepperoni au moment où elle a été servie. Ou la fois où mon autre frère a eu une crise d’angoisse après que le restaurant ait perdu le courant pendant un orage. Ou au moment où le serveur est venu, il a dit: « Votre pizza sera prête dans une seconde, je dois juste faire un arrêt au stand », et s’est dirigé directement vers la salle de bain. Soupir. Tu me manques, Cobourg, Ontario, au restaurant Pizza Hut.

Photos: YouTube/Pizza Hut Shop