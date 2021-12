Message ouvert : hébergé par un bébé éléphant essayant de se faire des amis avec un chien

5 décembre 2021 / Publié par : Vanessa

Il n’y a rien de plus mignon qu’un bébé éléphant, dites-vous. Eh bien, que diriez-vous d’un bébé éléphant qui essaie de se lier d’amitié avec un chien ?! C’est vrai, j’ai augmenté vos points de vue simplistes concernant l’adorabilité et vous offre cette histoire douce-amère de pachyderme Pyi Mai’s tentatives pour conquérir un chien local. C’est une histoire fascinante d’amour, de perte et de fruit d’anniversaire.

Laughing Squid décrit la rencontre :

Un bébé éléphant nommé Pyi Mai a tenté de se lier d’amitié avec l’un des chiens résidents du parc naturel des éléphants à Chiang Mai, en Thaïlande. Le petit pachyderme semblait très sérieux dans ses ouvertures, se baissant même à la hauteur du chien, mais le chien réticent a montré peu d’intérêt après avoir tenté de lancer une poursuite.

Et voici Pyi Mai essayant de susciter une nouvelle amitié :

D’après la vidéo, il semble que les avances de Pyi Mai aient été repoussées. Pauvre Pyi Mai ! L’éléphant va dire de la merde à propos de ce chien à ses copines après ça. Je ne sais pas à quoi pensait ce chien. Après tout, Pyi Mai est une véritable star ! Elle a récemment célébré son premier anniversaire et la vidéo de sa fête est devenue virale, gagnant 800 000 vues sur TikTok. Elle a reçu une gamme de fruits colorés et une sérénade avec la chanson de joyeux anniversaire des employés du sanctuaire.

@bretagnevacca Pyi Mai 1er anniversaire #animaltok #elephants #elephant #elephantlover #elephanttok #babyanimals #babyelephant #animallover #animalsoftiktok #animallover son original – Brittany Vacca

Joyeux anniversaire Pyi Mai ! Vous êtes aimé de tous… sauf de ce chien. Si ce chien ne fait pas attention, Pyi Mai pourrait écrire un album sur le rejet et faire un « court » film de 15 minutes à ce sujet !

