Message provocant de Lukaku à Ibrahimovic: “Maintenant, inclinez-vous”

04/05/2021 à 20:54 CEST

Alberto Teruel

L’Inter Milan a mis fin au règne de terreur de la Juventus et a été sacré champion de Serie A. Lors de la célébration du titre de champion, Romeru Lukaku, l’un des plus grands architectes du Scudetto, a mis le feu aux réseaux sociaux avec un message provocateur adressé à Zlatan Ibrahimovic.

Janvier dernier, les attaquants incarnaient la fervente rivalité entre l’Inter et le Milan lors des quarts de finale de la Coupe d’Italie. Selon les médias italiens, Zlatan Ibrahimovic a provoqué Lukaku pendant le match, et l’attaquant belge n’a pas hésité à l’affronter. Ce choc des têtes a fait le tour du monde et a déclenché une rivalité qui continue à ce jour.

A travers un post Instagram, Romeru Lukaku s’est chargé de revivre cette confrontation. “Le vrai Dieu a couronné le roi. Maintenant inclinez-vous. Roi de Milan. “Il y a des mois, Zlatan Ibrahimovic a assuré, se référant à lui-même, que” Milan n’a jamais eu de roi, mais maintenant il a un Dieu “.

Laissant de côté la question extra-sportive, Lukaku a prévalu sur Ibrahimovic dans sa carrière de buteur particulière. L’attaquant belge a marqué 21 buts cette saison de Serie A, tandis que le Suédois en a marqué 15. Lorsque le désormais célèbre affrontement à la tête s’est produit, les deux attaquants avaient des records très similaires, mais Ibrahimovic s’est progressivement dégonflé. En 2021, il n’a vu la porte que cinq fois et n’a plus marqué en Serie A depuis le 21 mars.