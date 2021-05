Message tant attendu de Valbuena sur le retour de Benzema

21/05/2021

Activé à 18h57 CEST

Alberto Teruel

Après six ans d’attente, Karim Benzema est de retour en équipe de France. L’attaquant du Real Madrid a été retiré de l’équipe nationale après son implication à Valbuena, puisqu’il a été accusé d’extorsion. Mathieu Valbuena, protagoniste de l’affaire, a évoqué la décision de Didier Deschamps dans une interview pour RMC Sport.

Le milieu de terrain, international avec la France jusqu’à 52 fois, n’a pas été contrarié par le retour de son ancien coéquipier. «Je n’ai rien à dire à ce sujet. S’il peut apporter quelque chose de positif à l’équipe de France, tant mieux pour Les Bleus. ” Il est à noter que Benzema n’a plus joué pour l’équipe nationale depuis le 8 octobre 2015, lors d’un match contre l’Arménie. Dans cette dernière performance, l’attaquant du Real Madrid a marqué deux buts.

La décision de Deschamps a surpris le public, puisque Benzema est complètement en dehors de la dynamique de la sélection. Cependant, Valbuena a considéré que ce n’était pas une décision risquée. “Pour moi, Didier Deschamps gagne dans tous les cas. Si ça marche, on dira qu’il a su s’adapter malgré un contexte difficile. Mais si vous échouez, nous ne vous blâmerons pas. C’est ce qu’il sait très bien faire. “

Enfin, le désormais joueur de l’Olympiacos a évoqué les possibilités de son appel. “Si le coach m’a appelé? Non, mais je ne suis pas inquiet. Je vis ma vie et j’aime le terrain, Je n’attends rien de Didier ou de qui que ce soit.

Benzema, fier de son retour

Benzema, pour sa part, a été particulièrement heureux de son retour en équipe nationale. Pour fêter ça, il a diffusé le message suivant via son compte Twitter. “Je suis très fier de ce retour en France et de la confiance qu’ils m’accordent. Merci à ma famille, mes amis, mon club, vous … et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et m’ont donné de la force au quotidien. “