Message texte de Brian Kelly aux joueurs de Notre Dame après son départ pour LSU

La décision abrupte de Brian Kelly de quitter Notre-Dame pour LSU a pris de nombreuses personnes au sein du programme au dépourvu.

Bien que Kelly ait été sur le point de partir pour une autre grande école l’année dernière, et bien qu’il ait apparemment rejeté la perspective de changer d’emploi il y a quelques semaines à peine, il a finalement pris la décision étonnante de quitter South Bend lundi.

Selon Matt Fortuna de ., un assistant de Notre-Dame a découvert le déménagement de son patron alors qu’il quittait la maison d’une recrue.

C’est généralement ainsi que les choses se passent, mais Brian Kelly a fantôme tout le monde à Notre-Dame. Je viens de parler à un assistant qui a vu des rapports sur son téléphone ce soir alors qu’il sortait de la maison d’une recrue : « La nouvelle est tombée quand je suis sorti de la maison, alors j’ai l’air d’un… un trou. – Matt Fortuna (@Matt_Fortuna) 30 novembre 2021

Mais l’humiliation ne s’est pas arrêtée là.

« Plusieurs membres du personnel de Notre Dame n’ont toujours pas eu de nouvelles de Brian Kelly sur le départ prévu pour LSU », a rapporté Adam Rittenberg, initié au football universitaire d’ESPN.

Peu de temps après que la nouvelle de la sortie de Kelly a commencé à devenir virale, il a envoyé ce SMS à tous ses joueurs :

Tout à l’heure, Brian Kelly a envoyé un message à la liste de Notre Dame dans Team Works que « Je vais quitter Notre Dame ». Le plan est que Kelly rencontre l’équipe demain à 7 h. Voici le message complet pic.twitter.com/sqAl2txZIy – Pete Sampson (@PeteSampson_) 30 novembre 2021

« Les hommes », a-t-il commencé. « Permettez-moi d’abord de m’excuser pour le texte tard dans la nuit et, plus important encore, de ne pas pouvoir partager avec vous la nouvelle en personne que je vais quitter Notre-Dame.

«Je rentre à South Bend ce soir pour pouvoir vous rencontrer dans la matinée, mais la nouvelle est tombée tard aujourd’hui et je suis désolé que vous l’ayez découvert via les médias sociaux ou les journalistes. J’aurai plus à partager lorsque nous nous rencontrerons demain à 7 heures du matin, mais pour l’instant, sachez que mon amour pour vous est illimité et je suis si fier de tout ce que vous avez accompli.

Kelly ne s’est pas arrêté là.

« Notre programme est élite en raison de votre travail acharné et de votre engagement et je sais que cela continuera », a-t-il ajouté. «Je partagerai plus le matin quand nous nous rencontrerons. Encore une fois, mes sincères excuses pour ne pas être en mesure de partager la nouvelle directement avec vous. Entraîneur Kelly.

Pourquoi Kelly part-elle tout d’un coup pour LSU ? L’argent – ​​purement et simplement.

L’offre de LSU à l’entraîneur de Notre Dame Brian Kelly est un contrat de 10 ans qui le portera au nord de 100 millions de dollars avec des incitations, selon des sources @BrodyAMiller et moi. – Matt Fortuna (@Matt_Fortuna) 30 novembre 2021

Alors, où va Notre-Dame d’ici ? Au cours des dernières heures, les rumeurs concernant l’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, se sont multipliées. Reste à voir si cette embauche se concrétisera ou non.

Contrairement au cas du passage de Lincoln Riley à l’USC, à part l’argent, il ne semble pas y avoir de bonne raison pour le déménagement de Kelly. Le temps nous dira à quel point il affrontera finalement une concurrence beaucoup plus féroce que celle qui l’a laissé 92-39 avec zéro titre en 12 saisons à Notre Dame.

