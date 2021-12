Message vital de Rose Ayling-Ellis, strictement gagnante pour entendre les gens après la victoire

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Rose Ayling-Ellis a révélé que son grand espoir après avoir remporté Strictly Come Dancing est d’encourager les entendants à changer leur perception de la communauté sourde.

Samedi soir, Rose, 27 ans, et son partenaire professionnel Giovanni Pernice, 31 ans, ont battu l’ancien vainqueur de Bake Off, John Whaite, 32 ans, et Johannes Radebe, 34 ans, pour soulever le trophée de la boule scintillante après des semaines à faire bouger la nation avec ses routines élégantes.

Apparaissant sur BBC Breakfast, Rose et Giovanni ont dit à la co-vedette de Strictly Dan Walker – qui a voté pour Rose tout au long de la série – et à sa co-animatrice Sally Nugent comment ils espèrent que leur victoire fera une énorme différence.

Montrant son trophée par appel vidéo, elle a déclaré: «C’est tellement beau parce que je n’avais pas ça quand j’étais jeune. Je n’avais personne à admirer.

«Mais il est également important d’inciter les entendants à réfléchir à ce qu’ils font et à changer leur perception, donc lorsqu’une personne sourde vient pour un entretien d’embauche, elle n’a pas à paniquer ou à paniquer.

« Ils peuvent être comme » Ils sont juste sourds, c’est tout « et le rendre accessible, comme l’a fait Strictly.

Rose Ayling-Ellis prévoit de faire une grande différence avec sa victoire Strictly (Photo: BBC)

« Je suis vraiment excité et j’ai hâte de voir ce qui se passera ensuite et comment cela va continuer. »

Giovanni, qui a rejoint Strictly en 2015 mais n’avait jamais remporté de série auparavant, a déclaré au programme qu’il avait couché avec son trophée.

Le joueur de 31 ans a ajouté: « Je pense que nous avons fait une grande, grande déclaration.

‘Chaque fois que je dis à Rose la même chose.

Rose est entrée dans l’histoire en tant que première gagnante de Deaf Strictly samedi soir (Photo: PA)

« Évidemment, c’est bien de gagner l’émission, mais je pense que nous avons réussi à faire une déclaration – très importante pour Rose, très importante pour la communauté des sourds.

« Chaque semaine, nous y allions, nous détruisions notre danse et nous prouvions que tout était possible. »

Giovanni rayonnait en disant qu’il était » plus que fier » d’avoir dansé aux côtés de Rose et, parlant d’accessibilité, a ajouté: » Nous devrions tous commencer à nous pousser à inclure la communauté sourde et pas seulement la communauté sourde – autre chose.

« Si je l’ai fait pendant 13 semaines, tout le monde peut le faire. »

Quant à l’avenir, Rose a déclaré qu’elle se lancerait dans la tournée Strictly live avec Pernice, puis qu’elle reviendrait à EastEnders en tant que Frankie Lewis.

Au cours de la finale en direct – qui s’est déroulée sans le concurrent AJ Odudu, qui s’est retiré vendredi en raison d’une blessure à la cheville – les deux couples ont exécuté trois danses, se retrouvant avec des notes équivalentes des juges, les deux recevant un 40 parfait pour leurs danses préférées revisitées. et leurs spectacles de danse.

En moyenne, 11 millions de personnes ont regardé la finale, donnant à BBC One une part de 57,8 % dans les audiences de la nuit.

Strictly Come Dancing est désormais disponible en streaming sur BBC iPlayer.

