Messages, citations et images à l’occasion du 76e anniversaire ⋆ .

Prise de vue à faible angle de Union jack bunting et banderoles colorées en forme de «V». Le soleil brille derrière.

Aujourd’hui, c’est le 76e anniversaire de la Journée de la Victoire en Europe, et bien que les restrictions de verrouillage limiteront les célébrations, de nombreuses personnes à travers le pays commémoreront cette journée.

Les citoyens du Royaume-Uni réfléchiront au sacrifice consenti par des millions de personnes pour remporter la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale.

Il a toujours lieu le 8 mai, date à laquelle le roi George VI a annoncé la reddition de l’Allemagne nazie à la radio en 1945.

L’année dernière a marqué le 75e anniversaire du jour de la victoire, le verrouillage de l’année dernière ayant également conduit à des célébrations en sourdine.

Les gens ont encore trouvé leur propre chemin pour commémorer l’anniversaire chez eux, comme ils le feront probablement encore cette année.

Voici quelques messages, citations et images pour vous aider à marquer le Jour de la Victoire en 2021.

«Mes chers amis, c’est votre heure. Ce n’est pas la victoire d’un parti ou d’une classe quelconque. C’est une victoire de la grande nation britannique dans son ensemble. Nous avons été les premiers, dans cette île ancienne, à tirer l’épée contre la tyrannie. Au bout d’un moment, nous nous sommes retrouvés seuls face à la plus grande puissance militaire qui ait été vue. Nous avons été tous seuls pendant un an. – Winston Churchill

«L’humilité doit être la mesure d’un homme dont le succès a été acheté avec le sang de ses subordonnés et payé avec la vie de ses amis. – Général Dwight D. Eisenhower

Les foules étaient actives à travers Londres le jour de la Victoire en 1945 (Photo: .

«A 11 heures ce matin s’est terminée la guerre la plus cruelle et la plus terrible qui ait jamais frappé l’humanité. J’espère que nous pourrons dire qu’ainsi, ce matin fatidique, a pris fin toutes les guerres. – David Lloyd George

Le Premier ministre Winston Churchill s’est adressé au public (photo: .).

«Dans ces circonstances imprévues, nous devons nous souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous la voyions aujourd’hui. Nous devons nous en souvenir de la manière la plus sûre pour le faire. S’il vous plaît, célébrons d’une manière correcte, levons un verre pour remercier ceux qui ont fait un sacrifice et rappelons-nous également ceux qui sont en première ligne aujourd’hui. – Conseiller Mark Spencer, champion des forces armées de Newport

La famille royale s’est même impliquée dans les festivités (Photo: .)

“ Je me souviens des files de personnes inconnues liant les bras et marchant dans Whitehall, et nous avons tous été emportés par des marées de bonheur et de soulagement. ” – Reine Elizabeth II

C’était sans aucun doute le jour de Churchill. Des milliers de sujets du roi George se sont coincés devant le palais tout au long de la journée, scandant sans cesse “ Nous voulons le roi ” et se réjouissant quand lui, la reine et leurs filles sont apparus. Mais quand la foule a vu Churchill, il y a eu un rugissement profond, à pleine gorge, presque respectueux. – Molly Panter-Downes

Des foules immenses se sont rassemblées devant le palais de Buckingham le jour de la capitulation de l’Allemagne (Photo: .)



De nombreuses personnes ont organisé leurs propres célébrations du jour de la Victoire dans leurs jardins l’année dernière au milieu des restrictions de verrouillage (Photo: .)

«Nous sommes éternellement reconnaissants à tous nos courageux, hommes et femmes, qui ont répondu à l’appel. Pour défendre notre pays, en son temps de besoin et nous donner, la paix en notre temps. ‘

– Graham Smith, porte-drapeau du Royal Regiment of Wales

Les résidents célébrant de manière socialement distante l’année dernière (Photo: .)

«La journée de la victoire européenne a marqué non seulement la fin des années de lutte et de perte pour la Grande-Bretagne, mais aussi le début de la paix, de la prospérité et de la sécurité pour les 75 prochaines années. Ceux qui ont perdu la vie ont fait le sacrifice ultime pour leur pays. Il est donc vital que nous, en tant que Royal Navy d’aujourd’hui, non seulement nous souvenions de ce sacrifice, mais incarnions le même sens de loyauté, de courage et de devoir que ceux qui nous ont précédés. – Capf Philip Harper Commandant RN, HMS Severn Royal Navy

