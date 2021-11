Messages de la persécution « Nous avons été choqués »

Octavio Ocaña : Messages de la persécution « Ils nous ont touchés » | INSTAGRAM

Au fil des minutes, de plus en plus d’informations émergent sur ce qui s’est passé le 29 octobre à Cuautitlán Izcali, État de Mexico, le jour où Octavio Ocaña, célèbre acteur, interprète de « Rivières Benito « Dans la série télévisée Neighbours, il a perdu la vie dans une poursuite par la police qui a affirmé qu’ils le suivaient pour une raison quelconque.

À ce moment, une conversation a été divulguée qui aurait surgi juste dans ces moments de persécution, des messages qui ont été envoyés de l’intérieur dudit camion dans lequel le célèbre homme voyageait avec deux compagnons, qui étaient chargés de prendre soin de lui , les messages ont été envoyés par WhatsApp et en eux ils étaient persécutés mais ils ont également été touchés par plusieurs coups de feu des autorités.

Le célèbre youtubeur « Mineur » a partagé les images de la conversation, qui reçoit normalement des vidéos et est chargé de diffuser des annonces publiques de situations qui se produisent quotidiennement dans le CDMX.

On peut lire dans le conversation que le compagnon a écrit qu’ils étaient persécutés, se référant à leurs compagnons comme « nous voici Octavio et Jhonny, nous n’apportons rien, nous venons juste de jeter du chela, que faisons-nous? Ils nous choquent. »

Le contact qui reçoit les messages demande à la personne de l’appeler, demande à Octavio d’arrêter le camion, de sortir et d’entrer dans un endroit et de ne pas sortir, actions qu’il semble bien sûr qu’ils ne pourraient pas accomplir.



Images postées par « Mi Ñero » sur son compte Twitter.

Dans cette conversation, vous pouvez également lire: « Ça valait V # rg% », viens nous « , c’est là qu’ils ont répondu, » qu’est-ce qui s’est passé, qu’est-ce qu’ils apportent, ils n’apportent rien, ils ne font que boire. «

Auparavant, le reporter Carlos Jiménez rapportait qu’il y avait eu des impacts de la police sur le camion d’Octavio pendant la persécution.

« L’un des policiers a témoigné et cela a déjà été confirmé par les rapports d’expertise qu’il a heurté le camion de Benito et l’objet a été trouvé à l’arrière du côté droit à la hauteur du pneu, sur ce qui est du côté du camion. , là c’était et c’était déjà analysé, en effet il y a eu un impact et il était là dans cette partie du camion », a déclaré le journaliste à Gustavo Adolfo Infante sur sa chaîne YouTube.

Le père de l’interprète, Octavio Pérez, s’est entretenu avec « Sale el Sol » Il est déjà certain que ce sont eux qui l’ont frappé directement à la tête, bien sûr à ce moment il n’a pas été possible de confirmer cette information mais de plus en plus d’informations apparaissent comme cette conversation que cela pourrait fonctionner comme preuve.