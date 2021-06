Messages et citations pour les papas décédés ⋆ .

Aujourd’hui est le moment de célébrer votre incroyable papa, où qu’il soit (Photo : .)

La fête des pères peut être difficile pour ceux dont les pères et les figures paternelles ne sont plus là.

Voir des amis publier des photos et des citations sur leur père peut être un rappel douloureux de ce que vous avez perdu, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez toujours pas célébrer votre incroyable papa.

Aujourd’hui peut être un bon moment pour montrer votre amour et votre appréciation pour eux, en réfléchissant à des souvenirs heureux, ainsi qu’en vous rappelant toutes les leçons – et les blagues de papa ringardes – qu’ils vous ont apprises.

Voici quelques messages et citations à partager soit sur les réseaux sociaux (ou en privé) en cette fête des pères.

Messages de fête des pères pour les papas décédés

T’avoir comme papa a été le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu. Bonne fête des pères au paradis.

Réjouissez-vous avec votre famille au ciel le jour de la fête des pères alors que votre famille sur terre se souvient de vous.

Un père est un guide dont l’amour nous montre le chemin (Photo: .)

Tu es toujours dans mon cœur, papa, en cette fête des pères et tous les jours.

Les prières sont élevées en ton honneur en cette fête des pères, papa. J’espère que vous pourrez célébrer avec grand-père cette année.

Je t’envoie une prière au paradis, papa, au lieu de notre traditionnel appel téléphonique le jour de la fête des pères. J’espère que vous recevrez mon message d’amour.

Ce que je donnerais si je pouvais dire “Bonjour papa” de la même manière. Entendre sa voix et voir son sourire, s’asseoir avec lui et discuter un moment. Donc, si votre père est toujours là, chérissez-le avec soin, car vous ne connaîtrez jamais le chagrin tant que vous ne verrez pas sa chaise vide.

Ta main sur mon épaule restera avec moi pour toujours.

« S’il arrive un jour où nous ne pouvons pas être ensemble, garde-moi dans ton cœur. J’y resterai pour toujours. – Winnie l’ourson

T’avoir comme papa était le plus beau cadeau que j’aie jamais reçu (Photo : .)

Citations sur les pères décédés

« Quand mon père n’avait pas ma main, il me soutenait. » – Linda Poindexter

‘Une grande âme

sert tout le monde

tout le temps.

Une grande âme

ne meurt jamais.

Il nous rassemble

encore et encore.’

– Maya Angélou

‘Ne dites pas dans le chagrin : “Il n’est plus”, mais vivez dans la gratitude qu’il était.’ – Proverbe hébreu

« Un père n’est ni une ancre pour nous retenir, ni une voile pour nous y emmener, mais un phare dont l’amour nous montre le chemin. – Inconnu

« C’est le prix à payer pour avoir un bon père. Vous obtenez l’émerveillement, la joie, les moments tendres – et vous obtenez aussi les larmes à la fin. – Harlan Coben

“Peu importe notre âge, nous avons toujours besoin de nos pères et nous nous demandons comment nous allons nous en sortir sans eux.” – Jennifer Williamson

« Mon père m’a offert le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à une autre personne. Il a cru en moi. -Jim Valvano

“Papa est et sera toujours mon super-héros vivant et respirant.” – Bindi Irwin

« Mon Père ne m’a pas dit comment vivre ; il a vécu, et laissez-moi le regarder faire. – Clarence Budington Kelland

“J’aime mon père comme les étoiles, c’est un exemple brillant et un scintillement heureux dans mon cœur.” – Adabella Radici



